В Тбилиси напали на директора IDFI и съемочную группу ТВ «Формула»

Гиорги Клидиашвили, исполнительный директор Института развития свободы информации (IDFI), подвергся словесному и физическому нападению во время разговора с журналистами. Клидиашвили давал интервью оппозиционной телекомпании «Формула» после того, как покинул посольство Швеции после встречи со шведским министром международного сотрудничества.

На видео видно, что нападавший, лицо и автомобиль которого можно опознать, проходит мимо людей, стоящих возле посольства Швеции, и ругается на них. Возвращаясь из ближайшего магазина, он вступил в словесную, а затем и физическую перепалку со съемочной группой телекомпании «Формула» и Клидиашвили.

Правящая партия изображает лидеров неправительственных организаций и оппозиции как противников традиционных ценностей и убеждений и как «людей без Родины».

Наряду с масштабными акциями против закона об «иностранных агентах» распространяется информация о насилии в отношении противников законопроекта. В ночь со 2 на 3 мая протестующие, которые покидали место митинга, подверглись нападению и избиениям, что, по всей видимости, было преднамеренным нападением. Несколько дней назад в Ланчхути напали и избили лауреата национальной педагогической премии Ладо Апхазава и его сына. Сегодня многие лидеры и активисты гражданского общества заявили, что им звонили неизвестные лица и оскорбляли словесно.

Аппарат народного защитника отреагировал на инцидент и призывает Министерство внутренних дел и Специальную следственную службу Грузии провести своевременное и эффективное расследование каждого случая и принять строгие правовые меры против ответственных лиц. «Следственным органам важно в каждом указанном случае установить мотив насильственных действий и его возможную связь с профессиональной деятельностью потерпевших от нападений», – заявляет народный защитник.

