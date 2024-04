სიახლეების ბლოგი: „კი ევროპას, არა რუსულ კანონს“ – აქციები „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ

„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახალი ინიცირების შემდეგ, თბილისის ქუჩები მასობრივმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა ლოზუნგით „კი ევროპას, არა რუსულ კანონს“, რომელთაგან ზოგიერთი სპონტანურად, წინასწარი ორგანიზების გარეშე მოეწყო. აქციაზე ახალგაზრდების დიდი რაოდენობა შეინიშნება- მოსწავლეები, სტუდენტები, ახალგაზრდები, რომლებიც რუსთაველის გამზირს უკვე რამდენიმე დღეა კეტავენ. ქართველი ახალგაზრდები დაჟინებით აგრძელებენ ყოველდღიურ აქციებს. მათ საზეიმო ფიციც კი დადეს, რომ დაიცავენ საქართველოს ევროპულ არჩევანს.

3 აპრილს „ქართული ოცნების“ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირება დააანონსა. მდინარაძის თქმით, კანონპროექტის შინაარსი იგივე რჩება და მხოლოდ მისი სათაური იცვლება. შესაბამისად, ნაცვლად ტერმინისა „უცხოური გავლენის აგენტი“ გამოყენებული იქნება ტერმინი „უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია“. მმართველი პარტიის გადაწყვეტილებას სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციისა და ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორების მწვავე კრიტიკა მოყვა. პარლამენტმა კანონპროექტი პირველი მოსმენით უკვე მიიღო.

იმან, რაც მხოლოდ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ პროტესტის გამო დაიწყო, ახლა უფრო ფართო კონტექსტი შეიძინა, ვინაიდან დემონსტრანტები ასევე აპროტესტებენ საგადასახადო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს და სასტუმრო „ტიფლის პალასში“ რუსეთის FSB-თან დაკავშირებული კონფერენციის გამართვას.

სამშაბათი, 23 აპრილი

„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ მასობრივი პროტესტი უკვე მეცხრე დღეა გრძელდება. 19:00 საათზე საქართველოს პარლამენტის წინ ყველა თაობის მოქალაქეები შეიკრიბნენ და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისისკენ გაემართნენ. გზად აქციის მონაწილეები შეხვდნენ დეპუტატს „ხალხის ძალიდან“ დავით კაჭარავას და მას კანონპროექტთან დაკავშირებით დაუპირისპირდნენ.

23 აპრილი, აქციის მე-9 დღე. „20%-ის დაბრუნება გვინდა და არა რუსული კანონის“, წერია ბანერზე. 23 აპრილი, აქციის მე-9 დღე. აქციის მონაწილეები ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისისკენ მიემართებიან. 23 აპრილი, აქციის მე-9 დღე. 23 აპრილი, აქციის მე-9 დღე. აქციის მონაწილეები ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისისკენ მიემართებიან. 23 აპრილი, აქციის მე-9 დღე. აქციის მონაწილეები ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან მივიდნენ. ფოტო: ანანო ასათიანი 23 აპრილი, აქციის მე-9 დღე. აქციის მონაწილეები ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან მივიდნენ. ფოტო: ანანო ასათიანი

მასალა განახლდება…

