„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირებას საერთაშორისო გამოხმაურებები მოყვა

საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა, მამუკა მდინარაძემ 3 აპრილს „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის ხელახლა ინიცირების შესახებ გააკეთა განცხადება. 2023 წლის 7-9 მარტის მასობრივი აქციების შემდეგ პარლამენტმა კანონპროექტი ჩააგდო. მდინარაძის თქმით, კანონპროექტის შინაარსი იგივე რჩება და მხოლოდ მისი სათაური იცვლება. შესაბამისად, ნაცვლად ტერმინისა „უცხოური გავლენის აგენტი“ გამოყენებული იქნება ტერმინი „უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია“.

„სამოქალაქო საქართველო“ გთავაზობთ საერთაშორისო გამოხმაურებებს კანონპროექტის ინიცირებასთან დაკავშირებით.

პეტრას აუსტრევიჩიუსი, ევროპარლამენტის წევრი: „როგორც ჩანს, საქართველოს მმართველი პარტია ევრო-აზიური ტირანიისკენ იხრება. ევროკავშირსა და ამ უკანასკნელს შორის კომპრომისი არ არსებობს, რადგან დემოკრატიული კრიტერიუმები განხილვას არ ექვემდებარება“.

მირიამ ლექსმანი, ევროპარლამენტის წევრი: „ქართული ოცნება“ ყველანაირად შეეცადა, რომ მისი ქმედებები ყურადღების მიღმა დარჩენილიყო, მაგრამ სიმართლის გაუქმება ვერ მოახერხეს. „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ მზად არის საბოტაჟი გაუკეთოს საქართველოს ევროპული რეფორმების გზას“.

ანდრიუს კუბილიუსი, ევროპარლამენტის წევრი: ეს იგივე რუსული კანონია, რომელიც ცოტა ხნის წინ უკან გაიწვიეს, რადგან ამას ქართული საზოგადოებისგან მძაფრი რეაქცია მოჰყვა. ახლა საკითხავია, თუ რატომ შემოაქვთ ისევ უკან. შესაძლოა ეს წინასაარჩევნო კამპანიას უკავშირდებოდეს და ახლა პოლარიზაციის გაზრდა სჭირდებათ. გარდა ამისა, ისინი ადასტურებენ, რომ არა აქვთ არანაირი წითელი ხაზი და ნებისმიერ რამეზე არიან წამსვლელები. ქართული ოცნების განცხადება სავსეა კრემლის სტილის ნარატივებით. ეს არის სიძულვილის ენა, არასამთავრონო ორგანიზაციების და ოპოზიციის მიმართ, ასევე დასავლური ინსტიტუტების მიმართ, აშშ-ის მიმართ და ა.შ . ეს რეალურად კრემლის ენაა და ამით ქართული ოცნება ზიანს აყენებს საქართველოს ევროპულ მომავალს , რის გამოც ბრიუსელში უარყოფითი რეაქცია ექნებათ“.

ჟიგიმანტას პავილიონისი, ლიეტუვის სეიმის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე: „პრორუსული, პროჩინური ტენდენციების სახიფათო დემონსტრირება „ქართულ ოცნებაში“. ვიმედოვნებ, რომ ეს ავტოკრატიული, ანტიდასავლური ინიციატივა შეჩერდება“.

თომას ჰაკერი, გერმანიის ბუნდესტაგის წევრი: „ასე საჭირო რეფორმების გატარების ნაცვლად, „ქართული ოცნება“ კვლავ ცდილობს სამოქალაქო საზოგადოების გაჩუმებას. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ, „ქართული ოცნება“ კვლავ ავლენს თავის რეალურ სახეს“.

