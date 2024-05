სასამართლომ „უცხოელი აგენტების“ კანონის საწინააღმდეგო აქციის რამდენიმე მონაწილეები დააჯარიმა

20 მაისს გამართულ სხდომაზე, სასამართლომ „უცხოელი აგენტების“ კანონის საწინააღმდეგო აქციის დროს, სავარაუდოდ, გზის გადაკეტვის გამო რამდენიმე აქტივისტი 500-500 ლარით დააჯარიმა. ეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 174-ე პრიმა მუხლით სამართალდარღვევისთვის მაქსიმალური ჯარიმაა. დაჯარიმებულთა შორის არიან საბა სხვიტარიძე, ანრი გორგილაძე ოპოზიციური პარტიიდან „დროა“, აქტივისტი ლაზარე ორდენიძე და ბორის ჩელე ყურუა ოპოზიციური პარტიიდან „გირჩი – მეტი თავისუფლება“.

კიდევ ერთი მოქალაქე, იმედა კლდიაშვილი 2200 ლარით დაჯარიმდა. როგორც კლდიაშვილმა „სამოქალაქო საქართველოს“ განუცხადა, მას ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე, 173-ე მუხლებით, პოლიციის ჩვენებების საფუძველზე წაუყენეს. ეს უკანასკნელი მუხლი ითვალისწინებს ჯარიმას 2000-3000 ლარის ოდენობით სამართალდამცველების კანონიერი ბრძანების დაუმორჩილებლობისთვის. აქციის მონაწილე ზვიად დალაქიშვილი საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის იმავე 173-ე მუხლით 2300 ლარით დაჯარიმდა. ეს ინფორმაცია „სამოქალაქო საქართველოს“ ადვოკატმა ლაშა ტყეშელაძემ დაუდასტურა. რაც შეეხება აქციის კიდევ ერთ მონაწილეს, თორნიკე ქეთელაურს, ის 2200 ლარით დაჯარიმდა.

ბოლო დღეების განმავლობაში, აქციის მონაწილეთა ჩვენებებისა და მედიის ინფორმაციით, „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონის წინააღმდეგ მიმდინარე საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით, 50-ზე მეტი მომიტინგე კრიმინალურ პოლიციაში გამოკითხვაზე დაიბარეს.

სასამართლო პროცესების დიდი ნაწილი გადაიდო.

ბორის ჩელე ყურუამ, რომელიც 20 მაისს დაჯარიმებულებს შორისაა, „ქართული ოცნება“ ადმინისტრაციული ბრალდების პოლიტიკოსებისა და აქტიური მოქალაქეების წინააღმდეგ გამოყენებაში დაადანაშაულა. „შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს აქტიურად იმ ადამიანების თვალთვალზე, ვინც იმყოფება აქციაზე და აქტიურად გამოხატავს თავის პოზიციას, მაგრამ არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩვენზე თავდამსხმელები რომ დააკავონ და მათი იდენტიფიცირება მოახდინოს“, – განაცხადა მან.

აქტივისტმა ლაზარე ორდენიძემ განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთადერთი მტკიცებულება არის ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია, როგორ გადადიან აქციის მონაწილეები გზის სავალ ნაწილზე.

„პირადად მერ საერთოდ არ ვჩანვარ მაგ კადრებში… ხელისუფლება ცდილობს დაგვაჯარიმოს და შეგვაშინოს, რომ აღარ გავიდეთ აქციებზე“, – განაცხადა მან.

