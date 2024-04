ფოტო ამბავი: სპეცრაზმმა „უცხოელი აგენტების“ კანონპროექტის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციის დასაშლელად წიწაკის სპრეი გამოიყენა

Less than a minute

16 აპრილს, პარლამენტში „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის განხილვის პარალელურად მის მიმდებარედ მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართა. მას შემდეგ, რაც დეპუტატებმა პარლამენტის შენობა დატოვეს, სიტუაცია პარლამენტის შენობის უკან დაიძაბა. სპეცრაზმმა დემონსტრატების დასაშლელად ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე წიწაკის სპრეი გამოიყენა.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა 11 პირი დააკავეს.

