ახალგაზრდებმა აქციაზე ევროპული არჩევანის დაცვის საზეიმო ფიცი დადეს

ქართველი ახალგაზრდები მეორე დღეა საპროტესტო აქციას მართავენ „უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტის წინააღმდეგ და ქვეყნის ევროპული არჩევანის დასაცავად. ღონისძიებას კოორდინაციას უწევდა ორი ძირითადი ჯგუფი, „დაფიონი“ და „ტალღა“, ასევე სხვა მცირე ჯგუფები.

ახალგაზრდები რუსთაველის გამზირზე შეიკრიბნენ, საიდანაც თავისუფლების მოედნისკენ, იუსტიციის სახლისკენ, შემდეგ მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროთი გმირთა მოედნისკენ გაემართნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოძრაობა ქალაქის ცენტრში თითქმის მთლიანად გადაიკეტა, თბილისელები აქციის მონაწილეებს მეგობრულად ესალმებოდნენ.

გმირთა მოედანზე ახალგაზრდებმა საზეიმო ფიცი დადეს დაღუპული ჯარისკაცების მემორიალთან. მათ პირობა დადეს, რომ დაიცავდნენ ერს და არასოდეს შეურიგდებოდნენ ქვეყნის მტრებს. შემდეგ მომიტინგეები რუსთაველის გამზირზე დაბრუნდნენ, სადაც კიდევ ერთხელ დადეს პირობა, რომ დაიცავდნენ საქართველოს და მის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.

„ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, ქართველი პატრიოტები, შევიკრიბეთ აქ, გმირთა მოედანზე, გმირების მემორიალთან, რათა პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას და დავდოთ ფიცი მათი სულების წინაშე.

ვფიცავთ, რომ არასდროს დავთმობთ მათი სიცოცხლის ფასად მოპოვებულ თავისუფლებას,

ვფიცავთ, რომ არასდროს შევურიგდებით ძალას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მტრისთვის, რუსეთისთვის გადაბარებას ცდილობს.

ვიდგებით ერთმანეთის მხარდამხარ და დავიცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას, ჩვენს ენას, მამულს და ერთობას.

ვფიცავ, ვფიცავ, ვფიცავ, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!“

დემონსტრანტები სკანდირებდნენ „კი ევროპას, არა რუსულ კანონს“, „არა რუსულ კანონს და არა ქართულ ოცნებას“, „წინ ევროპისკენ!“

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)