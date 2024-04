პროტესტის ფონზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა„უცხოელი აგენტების“ შესახებ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა

საკომიტეტო მოსმენიდან ოპოზიციონერი დეპუტატების გაძევების შემდეგ, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, პარლამენტის წინ მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციის ფონზე, „ქართული ოცნების“ მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს „უცხოელი აგენტების“ შესახებ მხარი დაუჭირა.

პარლამენტის შენობის მახლობლად სპეცრაზმი და წყლის ჭავლის მანქანებია მობილიზებული. მოქალაქეებს მოუწოდეს, რომ არ გასცდნენ შეკრების და გამოხატვის თავისუფლების კანონით დასაშვებ ფარგლებს და დაიშალონ.

„სამოქალაქო საზოგადოების მასობრივი მშვიდობიანი დემონსტრაცია თბილისში „რუსული კანონის“ წინააღმდეგ. “სპეცნაზი” წყლისა და გაზის ჭავლით მზადაა მოქმედებაზე გადავიდეს მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც საკუთარ ევროპულ მომავალს იცავენ. დაკავებები გრძელდება. საქართველო არ დანებდება გასაბჭოებას“, – დაწერა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ტვიტერზე.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! !