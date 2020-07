კონგრესმენები პომპეოსადმი წერილში საქართველოში „პოტენციურ კორუფციაზე“ საუბრობენ

ექვსმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ტეხასიდან – ჯოდი არინგტონმა, ბილ ფლორესმა, ვილ ჰარდმა, ბრაიან ბაბინმა, რენდი ვებერმა და მარკვეინ მალინმა 27 ივლისს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს წერილით მიმართეს, რომელშიც ისინი „საქართველოში ბოლო დროს დემოკრატიული მმართველობის ვარდნისა და პოტენციური კორუფციის გამო“ შეშფოთებას გამოხატავენ.

წერილში ნათქვამია, რომ მას შემდეგ, რაც 2012 წელს, „რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია ქართული ოცნება“ ხელისუფლებაში მოვიდნენ, საქართველო „უკან-უკან იხევს“.

„[პომპეოს] კოლეგებთან – შერილ ფერნანდესთან და აარონ რუპერტთან საუბრის შემდეგ, დარწმუნებულნი ვართ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ყველაფერს აკეთებს, რათა გულისყურში იქონიოს კერძო სექტორითვის, განსაკუთრებით კი – ამერიკული კომპანიებისთვის საინვესტიციო გარემოს გაუარესება, აგრეთვე თვალყური ადევნოს დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელებისა და ნატოში გაწევრიანების სწრაფვისადმი საქართველოს მთავრობის ერთგულებას“.

შერილ ფერნანდესი – მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე დიპლომატია, რომელიც მოცემული მომენტისთვის, სახელმწიფო დეპარტამენტის კავკასიის საკითხებისა და რეგიონული კონფლიქტების ოფისის ხელმძღვანელის პოსტზე მსახურობს. აარონ რუპერტი სახელმწიფო დეპარტამენტში საქართველოს მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი თანამშრომელია.

წერილში ამერიკელმა კანონმდებლები პომპეოს სთხოვენ, რომ საქართელოს ოფიციალურ პირებთან, განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიასთან შეხვედრისას გაითვალისწინოს, რომ:

„საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელსაც ქართული ოცნება ხელმძღვანელობს, რუსი ოლიგარქის, ბიძინა ივანიშვილის მიერ არის მანიპულირებული, ვინც ყველაფერს აკეთებს ქვეყნიდან იმ ამერიკული ბიზნესების განდევნისთვის, რომლებსაც ათწლეულების განმავლობაში ამერიკისა და საქართველოს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ;

საქართველოში შავი ზღვის პორტებთან დაკავშირებული მოქმედებები საფრთხეს უქმნის ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს, რომელთა შორისაა:

ხდება ამერიკული კომპანიების მიზანმიმართული გამოთიშვა შავი ზღვის პორტის ინვესტიციებიდან/მესაკუთრეობიდან, რაც რუსეთისა და ჩინეთის გავლენისგან საქართველოს დასაცავად იყო მიმართული; ირანისა და რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკული სანქციების აღსრულებაში არსებული ხარვეზები, განსაკუთრებით საპორტო საქმიანობისა და მასთან დაკავშრებული სხვა ინვესტიციების კონტექსტში;

ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტმა ჯერ კიდევ არ მიიღო საარჩევნო რეფორმისთვის საჭირო კანონი, რომელიც ასეთი გადამწყვეტია, 2020 წლის საპარალმენტო არჩევნების გამჭვირვალე და სამართლიან გარემოში ჩასატარებლად“.

29 ივნისს პარლამენტმა პროპორციულთან დაახლოებულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლისთვის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებები მიიღო, რომელსაც აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი მიესალმა. 3 ივლისს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებებიც დაამტკიცა.

წერილის დასასრულს, კონგრესმენები აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს სთხოვენ, მათთან ერთად განიხილოს „ის ღონისძიებები, რომლებიც საქართველოსთან ურთიერთობის გასაძლიერებლად, ასევე მის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებელად გატარდება“.

უფრო ადრე, კონგრესმენებმა – მალინმა, ბაბინმა, ვებერმა და არინგტონმა, კრიტიკული წერილებით საქართველოს მთავრობას ამერიკული ნავთობმომპოვებელი კომპანია „ფრონტერა რესორსის“ თემაზეც მიმართეს, რომელსაც საქართველოსთან მრავალწლიანი დავა აქვს.

მაშინ აშშ-ში საქართველოს ელჩმა დავით ბაქრაძემ კონგრესმენების წერილებს „აბსოლუტურად მიუღებელი“ უწოდა და თქვა, რომ „ამ კონგრესმენებს აქვთ თავიანთი ინტერესი, რომ მხარი დაუჭირონ კომპანიას“.

23 ივლისს, საქართველოს მთავრობამ საკუთარი გადაწყვეტილება შეცვალა და განაცხადა, რომ მიუხედავად საარბიტრაჟო ტრიბუნალში „ფრონტერასთან“ ხანგრძლივი დავის მოგებისა, ქვეყანა კომპანიასთან ხელშეკრულებას არ გაწყვეტს. საპასუხოდ, „ფრონტერამ“ საქართველოს მთავრობა „დეზინფორმაციის“ გავრცელებაში დაადანაშაულა.

