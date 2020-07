В письме к Помпею американские конгрессмены говорят о «потенциальной коррупции» в Грузии

Шесть конгрессменов-республиканцев США из Техаса — Джоди Аррингтон, Билл Флорес, Уилл Харди, Брайан Бабин, Рэнди Вебер и Марквейн Маллин 27 июля обратились с письмом к госсекретарю США Майку Помпео, в котором они выражают обеспокоенность в связи с «упадком демократического управления в потенциальной коррупции в Грузии в последнее время».

В письме говорится, что после того, как «российский олигарх Бидзина Иванишвили и его партия Грузинская мечта» пришли к власти в 2012 году, Грузия «отступает».

«После разговора с коллегами (Майка Помпео) Шерил Фернандес и Аароном Рупертом мы уверены, что Государственный департамент сделает все возможное, чтобы наблюдать за ухудшающейся инвестиционной средой для частного сектора, особенно для американских компаний, и для мониторинга приверженности правительства Грузии к продолжению демократических реформ и стремления к вступлению в НАТО».

Шерил Фернандес — дипломат с многолетним опытом работы, которая в настоящее время является руководителем Офиса по вопросам Кавказа и региональным конфликтам в Государственном департаменте. Аарон Руперт — старший сотрудник Службы по поддержке Грузии в Госдепартаменте США.

В письме американские законодатели призывают Помпео принять во внимание при встрече с грузинскими официальными лицами, особенно с премьер-министром Георгием Гахария, что:

«Нынешняя власть Грузии во главе с Грузинской мечтой, подвергается манипуляциям со стороны российского олигарха Бидзина Иванишвили, который делает все возможное, чтобы вытеснить из страны тех американских бизнесменов, который десятилетиями вносят значительный вклад в экономику Америки и Грузии;

Действия, связанные с черноморскими портами в Грузии, представляют угрозу интересам национальной безопасности США, в том числе:

Происходит целенаправленное отключение американских компаний из инвестиций/владения черноморским портом, что было направлено на защиту Грузии от влияния России и Китая; Недостатки в реализации американских санкций против Ирана и России, особенно в контексте портовой деятельности и связанных с этим других инвестиций;

Тот факт, что Парламент Грузии еще не принял закон, необходимый для избирательной реформы, который так важен для проведения парламентских выборов 2020 года в прозрачной и справедливой среде».

29 июня Парламент Грузии принял конституционные поправки , необходимые для перехода к избирательной системе, приближенной к пропорциональной. Государственный департамент США приветствовал принятие этих поправок. 3 июля Парламент утвердил поправки в Избирательный кодекс

В конце письма конгрессмены попросили госсекретаря США обсудить с ними «меры, которые будут приняты для укрепления отношений с Грузией, а также для выполнения ею взятых обязательств».

Ранее конгрессмены Маллин, Бабин, Вебер и Аррингтон также написали критические письма правительству Грузии в связи американской нефтяной компании Frontera Resources, которая ведет давний спор с Грузией.

Тогда посол Грузии в США Давид Бакрадзе назвал письма конгрессменов «абсолютно неприемлемыми» и сказал, что «эти конгрессмены заинтересованы в поддержке компании».

23 июля правительство Грузии поменяло свое решение, заявив, что, несмотря на победу в длительном споре с Frontera в арбитражном суде, страна не расторгнет контракт с компанией. В ответ Frontera обвинила правительство Грузии в распространении «дезинформации».

