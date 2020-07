გიორგი გახარია აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს ტელეფონით ესაუბრა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია 27 ივლისს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს ტელეფონით ესაუბრა.

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა ოქტომბრის საპარალმენტო არჩევნების „თავისუფალ, სამართლიან და გამჭვირვალე“ გარემოში ჩატარების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება და დასძინა, რომ „თამაშის თანაბარი წესები დემოკრატიული არჩევნების არსებითი წინაპირობაა“.

პომპეომ საქართველოს მიერ პროპორციულთან დაახლოებულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლისთვის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება მოიწონა და „ახლახან მიღებული საარჩევნო რეფორმის ზედმიწევნით განხორციელების მნიშვნელობას“ გაუსვა ხაზი.

სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს დაჟინებით მოსთხოვა „გააგრძელოს ძალისხმევა სასამართლოს დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად, რაც არსებითად მნიშვნელოვანია უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად“. ამასთან, პომპეომ საქართველოს მთავრობა გააფრთხილა, არ დაუშვას „სასამართლო და საარჩევნო პროცესების პოლიტიზება“.

Spoke with Prime Minister @GakhariaGiorgi today on the importance of holding free, fair, and transparent elections in Georgia this October. We will always support Georgia’s sovereignty in the face of Russian occupation.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 27, 2020