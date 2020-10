Парламент Грузии провел последнее пленарное заседание

Согласно Регламенту Парламента Грузии, Парламент девятого созыва завершил пленарные заседания 30 сентября. Председатель Парламента Арчил Талаквадзе на последнем пленарном заседании парламента этого созыва поблагодарил депутатов и весь Аппарат Парламента за их четырехлетнюю работу и пожелал успехов всем партиям, участвующим в выборах.

Парламент девятого созыва начал свою работу в ноябре 2016 года после парламентских выборов 2016 года и избрал спикером Парламента Ираклия Кобахидзе, который ушел в отставку 21 июня 2019 года после того, как 20 июня с кресла председателя Парламента российский депутат коммунист Сергей Гаврилов открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Этому предшествовал сначала острый протест оппозиции перед зданием Парламента, который в последующем продолжился протестом гражданского общества, участники которого были разогнаны правоохранительными органами с применением силы, во время чего, по официальным данным, пострадали 240 граждан, в том числе до 40 журналистов. На посту спикера Парламента Ираклия Кобахидзе сменил Арчил Талаквадзе.

За июньскими событиями 2019 года последовали участившиеся акции протеста перед зданием законодательного органа Грузии. Несмотря на обещания перейти к полностью пропорциональной избирательной системе, за провалом Грузинской мечтой изменений, необходимых для реформирования избирательной системы, в ноябре последовала серия уличных протестов, продолжавшаяся несколько недель. После этого депутаты от оппозиционных партий Национального движения и Европейской Грузии объявили бойкот парламентским заседаниям и присоединились к акциям протеста. За акциями протеста, начиная с конца ноября последовали консультации между оппозицией и Грузинской мечтой с участием иностранных дипломатов, которые 8 марта 2020 года завершились соглашением об изменении избирательной системы.

Парламент этого созыва запомниться общественности еще несколькими важными решениями и принятыми законами, в том числе — возвращение Парламента из Кутаиси в Тбилиси в январе 2019 года, прекращение депутатских полномочий Нике Мелия, члену Национального движения, в декабре 2019 года, принятие новой Конституции и нового Регламента, избрание 14 новых судей Верховного суда в декабре 2019 года несмотря на протест оппозиции и гражданского общества, сужение понятия брака в Конституции до связи между женщиной и мужчиной, разработке Кодекса прав ребенка, а также внесение поправок в Избирательный и Трудовой кодекс, принятие реформы накопительной пенсии, утверждение списка Отхозория-Татунашвили, создание парламентской следственной комиссии по делу об убийстве на улице Хорава, изменение избирательной системы и т. д.

В то же время из-за разногласий в правящей команде по законопроекту об общих судах Грузинская мечта потеряла конституционное большинство в начале 2019 года. Через год после выборов 2016 года, в январе 2017 года, значительное количество членов Единого национального движения отделились от партии в виде Европейской Грузии.

Политические оценки

Четырехлетнюю деятельность Парламента девятого созыва сегодня оценили представители правящей команды и парламентской оппозиции.

Работу Парламента положительно оценил исполнительный секретарь Грузинской мечты, бывший спикер Парламента Ираклий Кобахидзе. Он сосредоточился на конституционной реформе, заявив, что она «заложила основу для долгосрочного демократического развития нашей страны».

«Впервые в Грузии действует Конституция, полностью соответствующая самым высоким демократическим европейским стандартам. Кроме того, были проведены многочисленные реформы. В целом работу Парламента следует оценивать как успешную», — сказал Ираклий Кобахидзе.

«К сожалению, большая часть этой парламентской работы была скрыта за тем фоном, который создавали частые стычки (между правящей командой и оппозицией)», — сказал первый вице-спикер Георгий Вольский.

Последние 4 года работы Парламента негативно оценили представители парламентской оппозицией, которые не присутствовали в последний период на заседаниях из-за бойкота.

«Как можно образно оценить четырехлетнюю работу этого Парламента? Мы можем привести два примера: курс лари… а вторым символом этого парламента является Гаврилов… Одним словом, как можно оценить Парламент, команду послушных людей, агрессивное, послушное конституционное большинство», — сказал представитель Единого национального движения Роман Гоциридзе.

«Мы переломили Грузинскую мечту 8 марта, когда нам удалось получить новую Конституцию, в которой больше не будет 73 мажоритарных депутатов и будут выборы, приближенные к пропорциональному представительству», — сказал депутат Европейской Грузии Серго Ратиани.

«Я думаю, что Парламенту пришлось работать в очень тяжелом кризисе. Это была реформа правосудия, которая разделила, практически развалила команду Грузинской мечты… В конце концов, этот Парламент заканчивает примерно так, как выглядит однопартийный Парламент», — сказала Эка Беселия, бывший депутат Грузинской мечты, которая покинула правящую партию и большинство.

