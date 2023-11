ირაკლი ღარიბაშვილი ემანუელ მაკრონს შეხვდა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 9 ნოემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს ელისეს სასახლეში შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა ევროკომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე დადებითი რეკომენდაცია მისცეს ევროპულ საბჭოს.

Delighted to meet with @EmmanuelMacron 🇫🇷. We are grateful for the President's support on Georgia's 🇪🇺 path! We believe that 🇫🇷 will further strengthen its political & practical support, helping us advance successfully to the next stages of the accession. pic.twitter.com/SfBc2g3tPR