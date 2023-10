ღარიბაშვილი ბრიუსელში ოლივერ ვარჰეის შეხვდა

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელს სტუმრობს, 24 ოქტომბერს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარს, ოლივერ ვარჰეის შეხვდა.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესზე იმსჯელეს.

პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მნიშვნელობას და „იმედი გამოთქვა, რომ 12 პრიორიტეტით გათვალისწინებული რეფორმების შესასრულებლად, საქართველოს მიერ გაწეული ძალისხმევა სათანადოდ აისახება ევროკომისიის ანგარიშში და ევროკომისია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციას გასცემს“.

მხარეებმა ასევე განიხილეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის დღის წესრიგის ძირითადი მიმართულებები და ის რეფორმები, რომლებიც ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში განახორციელა ქვეყანამ. ყურადღება გამახვილდა მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ოლივერ ვარჰეიმ უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებზე მოსაზრებები გაცვალეს.

Fruitful meeting with @OliverVarhelyi , discussed 🇬🇪's progress towards 🇪🇺 integration. 🇬🇪 is strengthening ties with the 🇪🇺, eagerly awaiting the decision on our 🇪🇺 candidacy! pic.twitter.com/43wmdcL9Qg

შეხვედრის შემდეგ ოლივერ ვარჰეიმ Twitter-ზე დაწერა, რომ „საქართველო ევროპულ ოჯახს ეკუთვნის და ის ევროპულ გზაზე ყველა საჭირო მხარდაჭერას მიიღებს“.

Was good to meet PM @GharibashviliGe



We assessed recent developments addressing the 12 key priorities which will be in the 🇬🇪Enlargement Report.



The efforts of #Georgia is well received.



Georgia belongs to the EU family & it will get all the support on its EU path. pic.twitter.com/4DLVJmIeml