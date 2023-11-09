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Источник: Администрация правительства Грузии
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Ираклий Гарибашвили встретился с Эммануэлем Макроном

Civil.ge Send an email 09/11/2023 - 21:50
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился 9 ноября в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации правительства Грузии, на встрече обсуждалось принятое Еврокомиссией решение дать положительную рекомендацию Европейскому совету о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в ЕС.

«Глава правительства отметил, что это решение Еврокомиссии является историческим. В декабре Грузия ждет статуса кандидата, который определит европейское будущее нашей страны», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства Грузии, – «Ираклий Гарибашвили поблагодарил Эммануэля Макрона за поддержку на этом пути, он подчеркнул важность политической и практической поддержки Франции, как ведущей страны Евросоюза».

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и затронули перспективы углубления сотрудничества в различных сферах. «Разговор также коснулся ситуации с безопасностью в регионе и мире. Стороны обсудили пути решения существующих вызовов и говорили о положительной роли, которую Грузия может сыграть в достижении безопасности и стабильности на Южном Кавказе».

Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Франции за твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности страны и европейского будущего и пригласил его в Грузию.

Ираклий Гарибашвили 8 ноября отправился во Францию, где примет участие в «Парижском форуме мира». По информации Администрации правительства, в рамках визита премьер-министр проведет встречи на высшем уровне.

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Civil.ge Send an email 09/11/2023 - 21:50
1 1 minute read

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