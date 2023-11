გამოკითხვა: ქართველების მხოლოდ მესამედი ელის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას

OC Media-ს მიერ 7 ნოემბერს გამოქვეყნებული კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) კვლევის მიხედვით, ქართველების მხოლოდ 33%-ს სჯერა, რომ ქვეყანას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება; მოსახლეობის 45% სკეპტიკურადაა განწყობილი, დანარჩენი კი არ არის დარწმუნებული. გამოკითხვამ, რომელიც 4-8 ოქტომბერს ჩატარდა, ასევე აჩვენა ძლიერი პარტიული აზრთა სხვადასხვაობა: „მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის შესახებ ნაკლებად ხელსაყრელი აღქმა აქვთ, მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერები უფრო მეტად ფიქრობენ, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, ვიდრე ოპოზიციის მხარდამჭერები და ადამიანები, რომლებიც არცერთ პარტიას არ ემხრობიან“.

მართალია ოპოზიციის მხარდამჭერები მტკიცედ უჭერენ მხარს ევროკავშირში ინტეგრაციას, საიდანაც 83% სრულად უჭერს მხარს და 9% ნაწილობრივ, მათი ოპტიმიზმი საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ზომიერია: მხოლოდ 24%-ს სჯერა, რომ ქვეყანა ამას მიაღწევს. მეორეს მხრივ, „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერებს უფრო მეტი მოლოდინები აქვთ და 47% ოპტიმისტურადაა განწყობილი. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირში ინტეგრაციის მხარდაჭერის მაჩვენებელი ამ ჯგუფში უფრო დაბალია, ვიდრე ოპოზიციაში: 54% სრულად უჭერს მას მხარს, ხოლო 31% ნაწილობრივ.

კვლევის შედეგების მიხედვით, ქართულენოვანი მოსახლეობის უმრავლესობა (62%) საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით სრულად ან უმეტესად დადებით შეხედულებებს გამოხატავს. გარდა ამისა, ამ ჯგუფის 24% ნაწილობრივ უჭერს მხარს ევროკავშირის წევრობას, ხოლო 10% საერთოდ არ უჭერს მხარს. დანარჩენი 3% ან არ იყო დარწმუნებული, ან უარი თქვა პასუხზე.

