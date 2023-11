Опрос: Только треть грузин ожидают, что Грузии будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC), которые были опубликованы изданием «OC Media» 7 ноября, только 33% грузин верят, что Грузии будет предоставлен статус кандидата в члены ЕС; 45% населения настроено скептически, а остальные не уверены. Опрос, который был проведен 4-8 октября, также выявил сильные расхождения в мнениях среди сторонников различных партий: «несмотря на менее благоприятное восприятие Евросоюза, сторонники правящей партии «Грузинская мечта» с большей вероятностью думают, что Грузия получит статус кандидата, чем сторонники оппозиции и люди, которые не поддерживают ни одну из партий».

Несмотря на то, что сторонники оппозиции решительно поддерживают интеграцию в ЕС, из которых 83% полностью поддерживают ее и 9% поддерживают частично, их оптимизм относительно статуса кандидата Грузии умеренный: только 24% верят, что страна достигнет этого. С другой стороны, у сторонников «Грузинской мечты» ожидания выше, и 47% настроены оптимистично. Тем не менее, уровень поддержки интеграции в ЕС в этой группе ниже, чем в оппозиции: полностью поддерживают ее 54%, частично – 31%.

По результатам опроса, большая часть грузиноязычного населения (62%) выражает полностью или в основном положительные взгляды относительно вступления Грузии в Евросоюз. При этом 24% этой группы частично поддерживают членство в ЕС, а 10% не поддерживают его вообще. Остальные 3% либо не уверены, либо отказались отвечать.

