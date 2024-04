Лазаре Григориадиси освобожден из тюремного заключения

После официального подписания президентом Грузии Саломе Зурабишвили помилования 24 апреля 22-летний Лазаре Григориадиси был освобожден из тюремного заключения.

12 апреля Лазаре Григориадиси был приговорен к девяти годам лишения свободы. Судья Звиад Шарадзе признал его виновным в причинении вреда здоровью полицейского и уничтожении государственного имущества. В тот же день президент Саломе Зурабишвили пообещала его помиловать. Ссылаясь на большой объем дела, судья Звиад Шарадзе заявил, что для вручения сторонам резолютивной части приговора ему потребуется 14 рабочих дней – максимальный срок, разрешенный законом.

После выхода из тюрьмы Лазаре Григориадиси заявил, что сегодня присоединится к продолжающейся акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах».

22-летний Лазаре Григориадиси был задержан 29 марта 2023 года после массовых акций протеста 7-9 марта того же года против закона об иностранных агентах. Его задержали по обвинению в бросании камней и т.н. «коктейля Молотова» в полицейских. Его арест был встречен сопротивлением и мирными протестами, поскольку был расценен как возмездие системы против молодежи и гражданских активистов, участвовавших в мартовских протестах. Его адвокаты и правозащитники утверждают, что Григориадиси невиновен, хотя правящая партия заклеймила его «сатанистом» и «затерянным в ориентации» молодым человеком из-за его внешности.

