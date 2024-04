За повторным инициированием законопроекта об «иноагентах» последовала международная реакция

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». После массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года Парламент отклонил законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».

«Civil Georgia» предлагает международные отклики по поводу инициирования законопроекта.

Пятрас Ауштрявичюс, член Европарламента: «Похоже, что правящая партия Грузии склоняется к евроазиатской тирании. Между ЕС и последним нет никакого компромисса, потому что демократические критерии не подлежат обсуждению».

Мириам Лексман, депутат Европарламента: «Грузинская мечта» всячески пыталась, чтобы ее действия остались за пределами внимания, но им не удалось отменить правду. Власть «Грузинской мечты» еще раз доказывает, что она готова саботировать путь европейских реформ Грузии».

Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента: «Это тот же российский закон, который недавно был отозван из-за резкой реакции грузинского общества. Теперь вопрос в том, почему они возвращают его снова. Возможно, это связано с предвыборной кампанией и теперь им нужно усилить поляризацию. Кроме того, они подтверждают, что у них нет красных линий и они готовы на все. Заявление «Грузинской мечты» полно нарративов в кремлевском стиле. Это язык ненависти к неправительственным организациям и оппозиции, а также к западным институтам, США и т. д. На самом деле это язык Кремля, и таким образом «Грузинская мечта» вредит европейскому будущему Грузии, поэтому в Брюсселе они будут иметь негативную реакцию».

Жигимантас Павиленис, председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы: «Опасное проявление пророссийских, прокитайских тенденций в «Грузинской мечте». Я надеюсь, что эта автократическая антизападная инициатива будет остановлена».

Томас Хакер, член Бундестага Германии: «Вместо проведения столь необходимых реформ «Грузинская мечта» все еще пытается заставить замолчать гражданское общество. Получив статус кандидата в члены ЕС, «Грузинская мечта» вновь показывает свое истинное лицо».

Материал будет обновляться…

