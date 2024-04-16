На фоне протестов Юридический комитет Парламента поддержал законопроект об «иностранных агентах»

После выдворения оппозиционных депутатов с комитетского слушания Юридический комитет Парламента Грузии на фоне массовых акции протеста у здания Парламента поддержал инициированный правящей «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах».

На прилегающей к зданию Парламента территории мобилизованы подразделения спецназа и водометная техника. Правоохранители призвали граждан не выходить за пределы свободы собраний и выражения мнений и разойтись.

«Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «российского закона». «Спецназ» готов применить водометы и газ против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Задержания продолжаются. Грузия не сдастся советизации», – написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! ! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2024

После массовых протестов в марте прошлого года «Грузинская мечта» повторно инициировала законопроект об «иностранных агентах», который вызвал резкую критику со стороны международных партнеров Грузии, политического спектра страны и гражданского общества, которые заявили, что он поставит под угрозу европейское будущее Грузии и разрушит ее демократию.

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