Участник акции протеста с флагом ЕС перед зданием Парламента, 15 апреля, 2023 г. Фото: Нини Габричидзе/Civil.ge
Новости

На фоне протестов Юридический комитет Парламента поддержал законопроект об «иностранных агентах»

Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 00:49
1 1 minute read

После выдворения оппозиционных депутатов с комитетского слушания Юридический комитет Парламента Грузии на фоне массовых акции протеста у здания Парламента поддержал инициированный правящей «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах».

На прилегающей к зданию Парламента территории мобилизованы подразделения спецназа и водометная техника. Правоохранители призвали граждан не выходить за пределы свободы собраний и выражения мнений и разойтись.

«Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против «российского закона». «Спецназ» готов применить водометы и газ против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Задержания продолжаются. Грузия не сдастся советизации», – написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

После массовых протестов в марте прошлого года «Грузинская мечта» повторно инициировала законопроект об «иностранных агентах», который вызвал резкую критику со стороны международных партнеров Грузии, политического спектра страны и гражданского общества, которые заявили, что он поставит под угрозу европейское будущее Грузии и разрушит ее демократию.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 16/04/2024 - 00:49
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Люди с ограниченными возможностями призывают Парламент не принимать законопроект об «иноагентах»

13/04/2024 - 22:11

Интервью с президентом: «Грузинская мечта – это российская мечта»

13/04/2024 - 21:52

Президент Саломе Зурабишвили планирует помиловать Лазаре Григориадиси

12/04/2024 - 22:09

За повторным инициированием законопроекта об «иноагентах» последовала международная реакция

12/04/2024 - 21:00
Back to top button