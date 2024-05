Парламент преодолел вето президента на закон об «иноагентах»

28 мая в 19:00 правящее большинство «Грузинской мечты» преодолело вето президента, не проголосовав за мотивированные замечания президента, представленные с президентским вето. Против замечаний президента проголосовали 66 депутатов, за – 0. Сразу после этого Глава Парламента, который председательствовал на заседании, вынес на голосование принятый уже в третьем чтении вариант законопроекта, за который проголосовали 84 депутата, против – 4, а это значит, что до подписания законопроекта и вступления его в силу осталось всего несколько дней. Большинство депутатов парламентской оппозиции покинули зал заседания Парламента, чтобы присоединиться к протестующим перед голосованием.

Голосованию, которое считается «предательством» страны и самым позорным шагом в истории независимой Грузии, предшествовали несколько часов дискуссии в зале пленарных заседаний и протест перед зданием Парламента. Несмотря на растущее и продолжающееся сопротивление внутри страны, объявление санкций со стороны США и предупреждение от Брюсселя о том, что принятие закона затруднит евроинтеграцию Грузии, правящая партия все же не отказалась от преодоления вето.

Считается, что этот закон разрушает активное гражданское общество и свободу слова в Грузии, а также препятствует многолетней мечте Грузии о вступлении в ЕС, даже несмотря на то, что несколько месяцев назад Грузии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС. Кроме того, закон поможет изолировать страну от Запада и вернуть ее под российское влияние.

В ближайшие дни законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который также известен как закон об «иностранных агентах» или «российский закон», будет направлен президенту Саломе Зурабишвили, у которой будет пять дней, чтобы подписать его. В случае, если президент не подпишет законопроект, что является наиболее ожидаемым сценарием, эта миссия будет возложена на председателя Парламента Шалву Папуашвили. Папуашвили является ярым сторонником спорного закона и, скорее всего, будет тем, кто введет его силу.

Закон вступит в силу сразу после подписания, хотя его переходные положения вступят в силу через 60 дней после вступления закона в силу. В течение месяца после истечения 60-дневного периода, то есть за несколько недель до парламентских выборов в октябре, финансируемые из-за рубежа НПО и СМИ должны зарегистрироваться как «организации, проводящие интересы иностранной силы».

Если организация откажется регистрироваться – а многие уже поклялись этого не делать – закон позволяет Министерству юстиции проводить регулярный «мониторинг» и налагать на такие организации крупные штрафы. Неясные положения о полномочиях властей в области мониторинга вызвали опасения, что они могут быть использованы для ограничения работы ведущих неправительственных организаций, включая наблюдателей, во время выборов. Закон также позволяет властям запрашивать наиболее конфиденциальные персональные данные как у организаций, так и у частных лиц и налагать на них штрафы в случае отказа.

В то время, когда «Грузинская мечта» принимает закон, несмотря на угрозу санкций, растет обеспокоенность тем, что этот шаг может привести к экономической нестабильности в стране. Уже больше недели Национальный банк Грузии пытается сохранить стабильность грузинской валюты, поскольку на фоне паники лари продолжает обесцениваться. Различные представители бизнеса, в том числе сторонники правящей партии, уже выступили с заявлениями против принятия закона.

Что было написано в вето президента?

В ходе процедуры вето президент не подписывает законопроект, а возвращает его в Парламент с «мотивированными замечаниями» и предложенными поправками.

Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект раньше, чем ожидалось, 18 мая, чтобы не дать «Грузинской мечте» попытаться начать переговоры с Западом в рамках предложенных президентом изменений и тем самым сохранить лицо. Президент назвала подобные попытки «манипуляциями» и отказалась «вступать в игры» с правящей партией и «улучшать закон».

Вместо этого в своих мотивированных замечаниях президент назвала закон «неконституционным, а значит, негрузинским, неевропейским и недемократическим» и заявила, что закон «в точности повторяет дух российского закона». Единственное изменение, предложенное президентом, заключалось в том, что закон должен оставаться в силе всего один день после его принятия.

Ниже приводится список депутатов Парламента Грузии, проголосовавших за закон об иностранных агентах:

Георгий Барвенашвили Гия Бенашвили Ираклий (Дачи) Бераия Рамина Берадзе Майя Битадзе Анзор Болквадзе Элисо Болквадзе Мака Бочоришвили Элгуджа Гоциридзе Бека Давитулиани Александр Далакишвили Заур Даргали Иско Дасени Заал Дугладзе Гоча Энукидзе Георгий Вольский Ирма Заврадашвили Ираклий Заркуа Арчил Талаквадзе Эдишер Толораия Рати Ионатамишвили Давид Качарава Владимир Кахадзе Георгий Кахиани Каха Кахишвили Паата Квижинадзе Баиа Квициани Ираклий Кирцхалия Сумбат Кюрегян Леван Кобиашвили Ресан Концелидзе Мариам Лашхи Заза Ломинадзе Давити Матикашвили Самвел Манукян Леван Мачавариани Леван Мгалоблишвили Ираклий Мезурнишвили Гоги Мешвелиани Ираклий Медзмариашвили Савалан Мирзоеви Гиви Миканадзе Имеда Никурадзе Антон Оболашвили Бека Одишария Анри Оханашвили Шалва Папуашвили Гела Самхараули Дмитрий Самхарадзе Николоз Самхарадзе Виктор Саникидзе Давид Сонгулашвили Георгий Сосиашвили Александре Табатадзе Нодар Турделадзе Ираклий Кадагишвили Леван Карумадзе Мераби Квараия Саломе Курасбедиани Алуда Гудушаури Тенгиз Шарманашвили Ираклий Шатакишвили Георгий Чакветадзе Годердзи Чанкселиани Кетевани Чарквиани Васил Чогогидзе Георгий Цагареишвили Бежан Цакадзе Нино Цилосани Хатия Цилосани Генриета Цицава Гиви Чичинадзе Шота Хабарели Георгий Хахубия Саломе Джинджолава Гурам Мачарашвили Заал Микеладзе Эка Сепашвили Созар Субари Михаил Кавелашвили Дмитрий Хундадзе Виктор Джапаридзе Автантил Энукидзе Придон Инджиа

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал обновлен ​​28 мая в 22:00 и в него добавлен список 84 депутатов, проголосовавших за закон об иностранных агентах.

