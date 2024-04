Активисты провели акцию протеста против законопроекта об «иноагентах»

Грузинские активисты, студенты, неправительственные организации и представители СМИ провели 8 апреля акцию протеста на заднем дворе здания Парламента, протестуя против рассмотрения парламентским Бюро инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах». Митинг взят под кольцо полицией, которая не пустила в Парламент журналистов, представляющих критические СМИ.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». В прошлом году после массовых демонстраций 7-9 марта года Парламент отклонил тот же законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Это решение вызвало резкую критику со стороны местного гражданского общества и оппозиции, а также международных партнеров.

Журналисты, которым было отказано в допуске в здание Парламента, имели при себе необходимую аккредитацию или пропуска, но их не пустили в здание без объяснения конкретной причины. Журналистка «Нетгазеты» Нестан Цецхладзе заявила: «они боятся свободного, критического голоса журналистов, поэтому собираются инициировать этот закон прямо сейчас, на заседании Бюро. Мы хотели протестовать против этого, как и в прошлый раз, и будем делать это разными способами, сколько бы они ни ограничивали наше право на вход или протест, мы не дадим им такой возможности».

«Нас не пустили внутрь, несмотря на то, что у многих наших коллег есть специальные пропуска. А у остальных есть пропуска от члены Параламента. Они боятся, что мы напомнили им, к чему ведет этот закон», – заявил Радио «Свобода» журналист Гела Мтивлишвили, один из участников акции, редактор издания «Мтис амбеби».

Неправительственная организация «Медиа-омбудсмен» призвала Парламент Грузии «прекратить нарушать права журналистов». Она предложила юридическую поддержку журналистам, находящихся у Парламента.

В связи со значительной мобилизацией полиции ведущие неправительственные организации Грузии запустили горячую линию, по которой люди могут позвонить в случае ареста. Организации также пообещали им бесплатную юридическую помощь. Представители СМИ, которым разрешили войти в Парламент, отметили, что охрана у них отобрала белые листки бумаги.

Следующая акция уже запланирована на 9 апреля в 18:00.

На сегодняшнем заседании Бюро законопроект был официально зарегистрирован и стало известно, что Юридический комитет Парламента рассмотрит его в пятницу, 12 апреля.

