Суд оштрафовал участников акций протеста против закона об иноагентах

20 мая Тбилисский городской суд оштрафовал на 500 лари (около 180 долларов США) нескольких активистов, протестующих против закона об иностранных агентах, за то, что они якобы незаконно перекрыли дорогу во время акции протеста. Это максимальный штраф за данное правонарушение, согласно статье 174 Прима Административного кодекса Грузии. Среди оштрафованных – Саба Схвитаридзе, Анри Горгиладзе из оппозиционной партии «Дроа», активист Лазаре Орденидзе и Борис Челе Куруа из оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы».

За последние дни, согласно многочисленным свидетельствам и сообщениям СМИ, более 50 протестующих получили официальные повестки на допрос в Криминальную полицию в связи с волной протестов, прокатившейся по стране после повторного инициирования в начале апреля спорного законопроекта об иноагентах, принятого уже в третьем чтении.

Значительная часть слушаний дел активистов была отложена.

Борис Челе Куруа, один из тех, кто был оштрафован 20 мая, обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в том, что она использует административные обвинения для подавления политиков и активных граждан. «Министерство внутренних дел активно следит за людьми, которые участвуют в акциях и активно выражают свою позицию, но не работает над тем, чтобы выявить и задержать тех, кто на нас напал», – сказал он.

Активист Лазаре Орденидзе заявил, что единственное доказательство, которым располагает МВД, – это видео, на котором видно, как участники митинга переходят дорогу:

«Лично я вообще не фигурирую на кадрах… Власти пытаются нас оштрафовать и запугать, чтобы мы больше не ходили на митинги», – заявил он.

