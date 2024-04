«Грузинская мечта» заново инициирует законопроект об «иностранных агентах»

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». После массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года Парламент отклонил законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».

«Парламентское большинство, посоветовавшись с политсоветом партии, приняло решение повторно внести в Парламент проект закона «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект будет инициирован в Парламенте Грузии с точно таким же текстом, как и в прошлом году, с единственной лишь разницей. Вы все помните, что в прошлом году, сразу после инициирования законопроекта, мы выразили готовность заменить термин «агент иностранного влияния» на другой термин. В инициированном нами сегодня законопроекте вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Все остальные положения законопроекта остались без изменений», – сказал Мдинарадзе на брифинге.

Мдинарадзе еще раз повторил прошлогодний нарратив правящей партии о том, что законопроект предусматривает единственное требование – публикацию годового финансового отчета организациями, получающими иностранное финансирование, за нарушение чего будут предусмотрены только финансовые санкции.

