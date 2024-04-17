Парламент Грузии принял законопроект об «иноагентах» в первом чтении
Несмотря на сильное противодействие международных партнеров, оппозиционных депутатов и политиков, а также продолжающиеся массовые протесты у здания Парламента в Тбилиси, 17 апреля Парламент Грузии принял в первом чтении спорный законопроект об «иностранных агентах» 83 голосами против ни одного. Депутаты от оппозиции не присутствовали на голосовании.
Уже третий день граждане, собравшиеся возле здания Парламента, проводят акцию протеста против законопроекта. Сегодня вечером в 19:00 также запланирована массовая акция протеста у законодательного органа.
До окончательного принятия законопроект должен пройти второе и третье чтения, однако, в отличие от прошлого года, на этот раз ускоренная процедура не планируется. 17 мая – предполагаемая дата принятия законопроекта в окончательном, третьем чтении.
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