Фоторепортаж: Спецназ применил перцовый спрей для разгона протестующих против законопроекта об «иноагентах»

16 апреля, параллельно с обсуждением в Парламенте Грузии законопроекта об «иностранных агентах», на прилегающей к зданию законодательного органа территории прошла очередная массовая акция протеста. После того как депутаты покинули здание Парламента, ситуация за зданием ведомства обострилась. Спецназ применил перцовый спрей для разгона демонстрантов без всякого предупреждения.

По данным МВД, правоохранители задержали 11 человек.

Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания Парламента Грузии, Тбилиси, 16 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

