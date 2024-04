Протест против законопроекта об «иностранных агентах» продолжается восьмой день

Протесты против законопроекта об «иностранных агентах» продолжаются восьмой день. 22 апреля граждане всех поколений, в основном молодежь и студенты, пришли к Парламенту и в очередной раз перекрыли проспект Руставели.

Участники акции протеста перед зданием Парламента. Фото: Нини Габричидзе/Civil.ge

Позже во время шествия участники акции пришли к гостинице «Тифлис Палас», где, по сообщениям, сотрудники Национального исследовательского института развития коммуникаций (НИИРК, Россия) провели конференцию, посвященную «традиционным ценностям». В знак протеста участники акции протеста забросали отель яйцами. Затем они вернулись к зданию Парламента.

ОТ здания Парламента демонстранты прошли шествием к офису правящей «Грузинской мечты».

Участники акции протеста направляются к офису «Грузинской мечты». Фото: Нини Габричидзе/Civil.ge

У офиса правящей партии было мобилизовано большое количество полицейских. Участники акции протеста скандировали: «Нет российскому закону», «Куда мы идем? В Европу!», «Один за всех и все за одного. Сила в единстве»…

Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление, в котором призвало участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным указаниям полиции. «Любой факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией», – говорится в заявлении МВД.

У офиса «Грузинской мечты» мобилизована полиция. Фото: Нини Габричидзе/Civil.ge

От офиса «Грузинской мечты» участники протеста вернулись к зданию Парламента.

Сегодняшняя акция закончилась около полуночи. «Нет российской мечте», – написали участники митинга на проспекте Руставели перед зданием Парламента.

Очередная акция протеста запланирована на завтрашний вечер, 23 апреля.

