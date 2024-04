Фоторепортаж: «Европе да, нет российскому закону» – акций против законопроекта об «иностранных агентах»

Less than a minute

В 35-ю годовщину трагедии 9 апреля 1989 года грузинские активисты в очередной раз прошли маршем от площади Республики по проспекту Руставели, на этот раз в знак протеста против повторного инициирования законопроекта об «иностранных агентах» правящей партией «Грузинская мечта». Марш под названием «Да Европе, нет российскому закону» завершился перед зданием Парламента Грузии, где в этот день 1989 года советская армия жестоко разогнала антисоветский митинг, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек. Ровно через год после того, как прошлогодние массовые протесты вынудили правящую партию отозвать тот же законопроект, люди снова вышли на улицы, чтобы продемонстрировать решительную поддержку евроатлантических устремлений Грузии.

