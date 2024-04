В Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об «иностранных агентах»

20 апреля в Тбилиси прошел марш женщин и молодежи против законопроекта об «иностранных агентах». Женский протест также был связан с недавней отменой гендерных квот для политических партий в избирательных списках.

Десятки женщин собрались на площади Первой Республики в 17:00 и прошли маршем по проспекту Руставели к зданию Парламента, где провели митинг. Протестующие держали баннеры с надписями «Женщины выбирают Европу», «Нет российскому закону», «Верните квоты» и др.

Женский марш, 20 апреля 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

В 19:00 возобновилась акция молодежи против законопроекта «иноагентах», которые сначала собрались возле здания Парламента и перекрыли проспект Руставели, а затем двинулись в сторону Дворца президента. Позже они планировали прийти к Администрации правительства. Они скандировали «Нет российскому закону!».

«Нет большего счастья, чем то, что молодежь твоей страны, будущее страны, приходит в президентский дворец, чтобы сказать спасибо. Я также благодарю вас за то, что вы свободны и достойны, сильны и правдивы. Я не боюсь, в ваших руках эта страна будет европейской, демократической, а главное независимой и очень грузинской. Мы пройдем этот путь вместе!» – написала президент Саломе Зурабишвили в Facebook.

Возле здания Администрации правительства Грузии были мобилизованы полицейские, которые закрыли свои лица медицинскими масками, поскольку в какой-то момент распространилась информация о том, что молодые люди собирались прийти и туда. Однако на этот раз здание правительства не стало одной из целей марша.

