На акции протеста молодые люди дали торжественную клятву защищать европейский выбор

Грузинская молодежь второй день проводит акцию протеста против законопроекта об «иностранных агентах» и в защиту европейского выбора страны. Мероприятие координировали две основные группы: «Дафиони» («Заря») и «Талга» («Волна»), а также другие более мелкие группы.

Молодежь собралась на проспекте Руставели у здания Парламента, откуда направилась шествием к площади Свободы, к Дому юстиции, затем по правой набережной реки Мтквари (Кура) к площади Героев. Несмотря на то, что движение в центре города было практически полностью перекрыто, тбилисцы встречали участников акции дружелюбно.

Молодые люди дают клятву у Мемориала павшим за единство Грузии героям. Фото: Телеграм

На площади Героев молодые люди дали торжественную клятву у Мемориала павшим за единство Грузии воинам. Они поклялись защищать нацию и никогда не мириться с врагами страны. Затем протестующие вернулись на проспект Руставели, где еще раз пообещали защитить Грузию, ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

«Мы, граждане Грузии, грузинские патриоты, собрались здесь, на площади Героев, у Мемориала героев, чтобы почтить их память и принести клятву их душам.

Клянемся, что никогда не откажемся от свободы, завоеванной ценой их жизни.

Клянемся, что никогда не примиримся с силой, которая пытается вручить нашу страну врагу, России.

Будем стоять друг за друга и защищать государственность Грузии, наш язык, отчество и единство.

Клянусь, клянусь, клянусь, Да здравствует независимая Грузия!».

Демонстранты скандировали «Да Европе, нет российскому закону», «Нет российскому закону и нет Грузинской мечте», «Вперед, в Европу!».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)