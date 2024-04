Группа, связанная с российской разведкой, провела в Тбилиси конференцию по «традиционным ценностям»

Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК, Россия), который возглавляют бывшие сотрудники внешней разведки и сотрудники ФСБ России, провел 22 апреля в Тбилиси дискуссию на тему «Традиционные ценности, как фактор сближения стран и народов». Об этом говорится в опубликованной НИИРК информации о программе мероприятия. Место встречи неизвестно, ее организовали две связанные с Кремлем организации в Грузии: Институт Евразии и Фонд SIKHA.

Согласно анонсу мероприятия, к участникам конференции должны были обратиться директор Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе и основатель фонда SIKHA Арчил Сихарулидзе. Рцхиладзе также связан с рядом других прокремлевских организаций и СМИ и представляет российского расистского и империалистического идеолога Александра Дугина.

Дискуссия была организована в рамках конференции «Россия и мир: диалоги – 2024. Силы притяжения». «Зарубежные сессии» конференции уже прошли в Беларуси, Таджикистане и 19 апреля в оккупированном Россией Цхинвальском регионе. Темой обсуждения в Цхинвали стала «Роль частично признанных государств в современном мире. Механизмы развития союзнических отношений». Конференция завершится основным мероприятием 23 мая в Москве.

Что такое НИИРК?

По имеющимся данным, НИИРК был основан и управляется бывшими сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и ФСБ России, и он тесно сотрудничает с российскими правительственными ведомствами.

Независимое российское издание «Агентство» сообщает, что директор НИИРК Владислав Гасумянов – бывший офицер разведки. По той же информации, соучредителем НИИРК в 2020 году стал генерал-лейтенант Николай Грибин, бывший начальник 3-го управления КГБ и бывший руководитель Академии внешней разведки. «Помимо Гасумянова и Грибина, в Наблюдательный совет НИИКР входят еще трое бывших сотрудников советских и российских спецслужб», – сообщает «Агентство».

В Наблюдательный совет НИИКР входят бывший начальник Управления оперативной информации 5-й службы ФСБ (курирующей отношения ФСБ с зарубежными партнерами) генерал-лейтенант Анатолий Болюх, бывший заместитель начальника Управления контрразведывательной деятельности ФСБ, генерал-лейтенант Борис Мирошников, а также бывший заместитель директора Федеральной службы контрразведки и бывший секретарь Совета безопасности России генерал-полковник Валентин Соболев.

Среди докладчиков на встрече в Тбилиси были заместитель директора НИИКР Валентина Комлева; Евгений Минченко, президент Российской ассоциации по связям с общественностью; Александр Яковлев, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, и Евгения Горюшина, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований.

