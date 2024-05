Правящее большинство приняло законопроект об «иноагентах» во втором чтении

Less than a minute

1 мая правящее большинство «Грузинской мечты» приняло спорный законопроект об «иностранных агентах» в российском стиле во втором чтении 83 голосами за и 23 против, несмотря на сильное сопротивление со стороны оппозиции и критику от международных партнеров, оппозиционных депутатов и политиков, а также продолжающиеся массовые общественные протесты у здания законодательного органа.

Члены парламентского большинства воздержались от выступлений, поскольку пленарное заседание должно было завершиться через час. С заключительным словом выступил только член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили.

Одновременно с этим возле парламента собирается все больше и больше граждан, протестующих против закона. На прилегающих к зданию территориях также мобилизованы отряды правоохранителей, в том числе силы спецназа.

