Акция протеста против закона об иноагентах, 30 апреля - 1 мая, 2024. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Правящее большинство приняло законопроект об «иноагентах» во втором чтении

Civil.ge Send an email 01/05/2024 - 20:29
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1 мая правящее большинство «Грузинской мечты» приняло спорный законопроект об «иностранных агентах» в российском стиле во втором чтении 83 голосами за и 23 против, несмотря на сильное сопротивление со стороны оппозиции и критику от международных партнеров, оппозиционных депутатов и политиков, а также продолжающиеся массовые общественные протесты у здания законодательного органа.

Члены парламентского большинства воздержались от выступлений, поскольку пленарное заседание должно было завершиться через час. С заключительным словом выступил только член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили.

Одновременно с этим возле парламента собирается все больше и больше граждан, протестующих против закона. На прилегающих к зданию территориях также мобилизованы отряды правоохранителей, в том числе силы спецназа.

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Civil.ge Send an email 01/05/2024 - 20:29
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