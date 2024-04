С началом обсуждения законопроекта об «иноагентах» граждане собрались у здания Парламента

У здания Парламента утром 15 апреля собрались граждане, чтобы протестовать против «российского закона» в то время, как в Юридическом комитете законодательного органа начиналось обсуждение законопроекта об «иностранных агентах». Участники митинга держат транспаранты с надписями: «Нет российскому закону», «Этот закон — большая стена между Грузией и Евросоюзом», «В Грузии ви-рус», «Нет России, да ЕС» и другие. Демонстранты развернули огромный флаг ЕС у здания Парламента.

14 апреля председатель Парламента запретил представителям онлайн-СМИ входить в здание и освещать процесс, на что ответила сегодня Хартия журналистской этики Грузии, которая призвала Парламент отказаться от дискриминационной практики в отношении онлайн-медиа и предоставить им возможность присутствовать на комитетских обсуждениях, запланированных на 15 апреля в Парламенте.

В заявлении Хартии говорится, что общественный интерес к обсуждению «российского закона» исключительно высок. Хартия призывает Парламент Грузии уважать право общественности быть информированным о проходящей в Парламенте дискуссии по вопросам, имеющим жизненно важное для них значение, и создать благоприятные условия работы для журналистов в здании законодательного органа, чтобы «они в полной мере могли выполнять свои профессиональные обязанности».

В то же время распространяется информация о том, что на прилегающей к зданию Парламента территории происходит мобилизация полицейских сил.

Участники акции протеста скандируют: «Вы русские!», «Нет российскому закону!», «Рабы!».

Сегодня в 19:00 по местному времени у здания Парламента планируется масштабная акция протеста.

Материал будет обновляться…

