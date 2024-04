Протест против законопроекта об «иностранных агентах» продолжается

В Тбилиси продолжаются акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах». 21 апреля граждане всех поколений вновь собрались в центре столицы и перекрыли проспект Руставели. Многие демонстранты пришли со своими семьями, представляя несколько поколений. Акция началась с государственного гимна Грузии, затем прозвучал гимн ЕС, после чего участники прошли шествием к зданию Верховного суда с требованием создания свободной и прозрачной судебной системы.

Участники акции скандировали: «Самачабло (Цхинвальский регион) — это Грузия!», «Абхазия — это Грузия!», «Да – Европе, Нет – российскому закону!», «Нет российскому закону, не российским властям, не офшорному закону».

Участники акции также планируют пройти шествием к офису «Грузинской мечты», а затем символически к площади Европы.

Протестующие проходят шествием по проспекту Руставели 21 апреля, 2024. Фото: Гиги Кобахидзе/Civil.ge

Протестующие перед зданием Парламента, 21 апреля, 2024. Фото: Гиги Кобахидзе/Civil.ge

Демонстрантов встречают с флагом ЕС, 21 апреля, 2024. Фото: Гиги Конахидзе/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)