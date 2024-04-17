Фото: Муфид Маджнун/Unplash.com
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Поправки к «Налоговому кодексу» упрощают перевод активов из офшоров

Civil.ge Send an email 17/04/2024 - 19:33
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17 апреля Парламент Грузии поддержал поправки к «Налоговому кодексу Грузии» в первом чтении 82 голосами. Согласно законопроекту, с физического лица будет списана признанная налоговая задолженность, возникшая до 1 января 2021 года и существовавшая на момент списания, а также начисленные по ней пени.

Этим же законопроектом предусмотрено, что от налога на прибыль/подоходного налога освобождается доход, полученный по всем активам иностранного предприятия, зарегистрированного в стране льготного налогообложения (в том числе по доле/акциям) с правом на владение, и физическим лицом-партнером при переходе права собственности на все активы иностранного предприятия, зарегистрированного в стране льготного налогообложения, грузинскому предприятию до 1 января 2028г.

«Грузинская мечта» представила законопроект на фоне острого противостояния в стране вокруг законопроекта об «иностранных агентах».

Некоторые оппозиционные депутаты говорят о связи между двумя законопроектами. «В эту минуту, «Грузинская мечта» неожиданно внесла в Парламент законопроект, согласно которому Бидзине Иванишвили разрешается ввозить в Грузию свое имущество, доли, акции, спрятанные в офшорах, без налогообложения и в обход норм по борьбе с отмыванием денег», – написал оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в Facebook.

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Civil.ge Send an email 17/04/2024 - 19:33
3 1 minute read

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