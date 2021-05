Грузия в подробном докладе Freedom House

В ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House «Государства на переходном этапе – 2021», который был опубликован 20 мая, говорится, что парламентские выборы в октябре 2020 года «оказали огромное давление на грузинскую демократию».

«Несмотря на то, что предвыборный период был относительно свободным и конкурентным, случаи запугивания избирателей, злоупотребления административным ресурсом, а также насилия и политического давления усиливались по мере приближения дня выборов», – говорится в документе, согласно которому, общий балл демократичности Грузии упал с 3,25 до 3,18. Следовательно, страна по-прежнему остается в категории «переходный или гибридный режим».

Снижение баллов общей демократичности Грузии последовало за снижением баллов по двум показателям – баллы избирательного процесса упали с 3,25 баллов в прошлом году до 3,00, а баллы независимости СМИ – с 3,75 до 3,50. Согласно докладу, несмотря на внесенные в Избирательный кодекс позитивные изменения, на выборах 2020 года имели место случаи подкупа избирателей и бойкота второго тура со стороны оппозиции. Что касается грузинской медиасреды, в прошлом году на нее повлияло политическое вмешательство и поляризация. В качестве примера этого в докладе акцентируется внимание на увольнении сотрудников Телевидения Аджарии. Кроме того, согласно документу, снижению показателей страны способствовало и новое законодательство, которое дает Комиссии по коммуникациям право «вмешиваться в деятельность вещателей».

В документе также говорится, что «2020 год был трудным с точки зрения свободы СМИ в Грузии». «На плюралистическую среду СМИ в стране повлияла политическая поляризация и ассоциация к партиям», – говорится в докладе, согласно которому, что давление на Телевидение «Аджария» создала угрозу его независимости и привело к масштабным кадровым изменениям, а также опасениям о захвате вещателя властями в свои руки». В документе также говорится, что в ходе предвыборной кампании власти оказывали давление на СМИ с уничижительными заявлениями и называло независимые или прооппозиционные вещательные компании, в том числе «Мтавари архи», «Формула» и ТВ «Пирвели», распространителями «фейковых новостей».

Что касается парламентских выборов 2020 года, в документе говорится, что Грузинская мечта использовала положительную оценку в докладе БДИПЧ/ОБСЕ в свою пользу, согласно которому, выборы были «конкурентными и в целом основные свободы были соблюдены». Правящая партия охарактеризовала эту оценку как «международное признание выборов», несмотря на то, что в докладе речь идет о ряде недостатков, – заявляет сообщает Freedom House.

Баллы судебной системы Грузии и ее независимости осталась неизменными – на уровне 2,75. Тем не менее, в докладе говорится, что «кризис в системе правосудия Грузии усилился в 2020 году». Согласно документу, «недостаточность процедурной прозрачности» в процессе отбора судей Верховного суда и пробелы в Законе об общих судах остаются «по-прежнему крайне проблематичным вопросом», несмотря на ряд реформ, проведенных властями.

Согласно докладу, прокуратура начала несколько расследований в отношении представителей прежней власти, в то время как некоторые из них наблюдатели считают политически мотивированными. Среди них называются дела бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, председателя Национального движения Ники Мелия, одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава. В докладе также упоминается спорное дело «TBC банка». В документе говорится, что государственные учреждения обвиняются в выборочном использовании правосудия, во время чего надлежащего наказания избегают те сотрудники правоохранительных органов, которые подозреваются в превышении полномочий.

Баллы национального демократического управления и местного демократического управления остались на уровне 2,75. В связи с местным управлением в докладе говорится, что «концентрация власти в руках центральной власти продолжает угрожать независимости местного самоуправления». Согласно документу, стратегия децентрализации на 2020-2025 годы содержит существенные ограничения, в том числе из-за неоднозначности вопросов диверсификации независимых муниципальных доходов и неясности передачи государственной или незарегистрированной собственности муниципалитетам.

Что касается критериев национального демократического управления, в докладе говорится, что меры, принятые полицией меры во время акции протеста перед зданием ЦИК 8 ноября по поводу предполагаемых фальсификаций на выборах, были «оценены как несоразмерные и негуманные». В связи с управлением пандемией властями в документе подчеркивается неравное отношение к религиозным группам, поскольку Грузинская Православная Церковь не была ограничены в проведении богослужений.

Баллы коррупции осталась на уровне 3,50. «Коррупция оставалась проблемой в Грузии в 2020 году, которая еще больше усугублялась управлением кризисом Ковид-19, а также избирательной кампанией», – говорится в докладе.

По данным Freedom House, «в предвыборный период были случаи, когда контракты на госзакупки выигрывали компании, которые являются донорами правящей партии». Это дало Грузинской мечте «значительное финансовое преимущество» во время избирательной кампании, – говорится в докладе. Согласно документу, случаи предполагаемой коррупции участились с «увеличением количества закупок, связанных с пандемией», поскольку многие компании, поставляющие медицинское оборудование и услуги, были донорами правящей партии.

Баллы гражданского общества осталась на уровне 4,25. Следует отметить, что это наивысший из индивидуальных критериев общей оценки. Отмечая, что «гражданское общество Грузии по-прежнему было активным и многообразным в 2020 году», в документе подчеркивается, что «финансовая устойчивость и общественный имидж сектора были серьезной проблемой на том фоне, когда нелиберальные группы становились все более активными на социальной и политической арене».

Согласно докладу, несмотря на то что количество НПО довольно велико, также как и их участие в ряде сфер политической и общественной жизни, «они все еще не имеют достаточного влияния на важные решения и изменения, осуществляемые страной».

