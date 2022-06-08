Новости
В Украине погиб еще один грузинский боец
Несколько дней назад в городе Бахмут Донецкой области погиб еще один грузинский боец Георгий Григолия. Информация о смерти Григолия распространилась в СМИ 6 июня.
Телекомпания «Мтавари архи» сообщает со ссылкой на слова семьи Григолия, что работы по доставке тела погибшего еще продолжаются.
По их словам, Григолия, который был гражданином Украины и Грузии, последние 16 лет проживал в Украине с женой, детьми и отцом.
Посольство Грузии в Украине подтвердило, что оказывает помощь семье в доставке тела погибшего в Грузию.
По теме:
- В Украине погиб еще один грузинский доброволец
- Фоторепортаж: В Грузию доставили погибших в Украине грузинских добровольцев
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)