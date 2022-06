В Украине погиб еще один грузинский боец

Несколько дней назад в городе Бахмут Донецкой области погиб еще один грузинский боец Георгий Григолия. Информация о смерти Григолия распространилась в СМИ 6 июня.

Телекомпания «Мтавари архи» сообщает со ссылкой на слова семьи Григолия, что работы по доставке тела погибшего еще продолжаются.

По их словам, Григолия, который был гражданином Украины и Грузии, последние 16 лет проживал в Украине с женой, детьми и отцом.

Посольство Грузии в Украине подтвердило, что оказывает помощь семье в доставке тела погибшего в Грузию.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)