Парламент принял поправки к закону об электронных коммуникациях в третьем чтении

Парламент Грузии на пленарном заседании 17 июля в третьем чтении, 88 голосами против ни одного принял поправки к Закону Грузии «Об электронных коммуникациях», инициированные правительством и Национальной комиссией по коммуникациям.

Принятию изменений предшествовали протесты телекоммуникационных компаний и неправительственного сектора. Они утверждали, что принятие законопроекта без внесения в него изменений негативно отразится на деятельности компаний в соответствующей сфере, в то же время, утверждая, что предлагаемые поправки противоречат Конституции Грузии.

В результате инициаторы законопроекта были вынуждены внести дополнительные изменения в предложенный законопроект на основании консультации с бизнес-сектором.

В соответствии с принятыми сегодня поправками к Закону «Об электронных коммуникациях», Национальная комиссия по коммуникациям получает полномочия назначать специального управляющего в компании, поставляющие услуги электронной коммуникации, для обеспечения исполнения принятых ею же решений.

В отличие от первоначальной версии законопроекта, в окончательной версии уточнено, что комиссия будет иметь это право только в том случае, если примененные в отношении компании штрафы за конкретные нарушения не обеспечили выполнение решений комиссии.

В то же время, согласно окончательной версии, специальный управляющий, в отличие от первоначальной редакции, в компании будет назначен не на 2 года максимум, а до исполнения решения комиссии.

Кроме того, если в соответствии с первоначальной формулировкой законопроекта, комиссия получала полномочия на продажу акций компании, аналогичная запись в окончательной редакции не присутствует.

Согласно поправкам, специальный управляющий, назначенный комиссией, уполномочен:

Назначать и/или освобождать от должности директор(ов)а компании и член(ов)а Наблюдательного совета (в случае наличия такового);

Вести спор в суде в связи с действиями или сделками, заключенными компанией за последний год до его назначения, и потребовать их отмены;

Приостановить или ограничить распределение прибыли компании, а также выплаты дивидендов и премий и повышение заработной платы;

Выполнять другие функции руководящего органа компании, за исключением продажи активов, доли или акций.

Недавно принятый Закон «Об электронных коммуникациях» вступит в силу после его опубликования.

Что касается поправки к Закону «О вещании», согласно которой, вещатели больше не будут иметь возможности приостанавливать решение комиссии, на фоне протестов вещательных компаний и неправительственных организаций, инициаторы отозвали ее сразу после первого комитетского слушания.

