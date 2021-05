საქართველო Freedom House-ის დეტალურ ანგარიშში

Freedom House-ის მიერ 20 მაისს გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიშში – „გარდამავალ ეტაპზე მყოფი სახელმწიფოები – 2021“ – ნათქვამია, რომ 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა „უზარმაზარი ზეწოლა მოახდინა ქართულ დემოკრატიაზე“.

„მართალია, წინასაარჩევნო პერიოდი შედარებით თავისუფალი და კონკურენტული იყო, ამომრჩეველთა დაშინების, ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების, ასევე ძალადობისა და პოლიტიკური ზეწოლის შემთხვევები არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო გაძლიერდა“, – ვკითხულობთ დოკუმენტში, რომლის თანახმადაც, საქართველოს დემოკრატიულობის საერთო ქულა 3.25-იდან 3.18 ქულამდე დაეცა. შესაბამისად, ქვეყანა კვლავ რჩება კატეგორიაში – „გარდამავალი ხელისუფლება ან ჰიბრიდული რეჟიმი“.

საქართველოს საერთო დემოკრატიულობის ქულის შემცირება ორ მაჩვენებელში ქულების შემცირებას მოჰყვა – საარჩევნო პროცესის ქულა გასულ წელს არსებული 3.25-დან 3.00-მდე დაეცა, ხოლო მედიის დამოუკიდებლობის ქულა – 3.75-დან 3.50-მდე შემცირდა. ანგარიშის თანახმად, საარჩევნო კოდექსში შეტანილი პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, 2020 წლის არჩევნებზე ადგილი ჰქონდა ამომრჩეველთა მოსყიდვის შემთხვევებსა და ოპოზიციის მიერ მეორე ტურის ბოიკოტირებას. რაც შეეხება ქართულ მედიაგარემოს, გასულ წელს მასზე გავლენა იქონია პოლიტიკურმა ჩარევამ და პოლარიზაციამ. ამის მაგალითად, ანგარიში ტელეკომპანია „აჭარის“ თანამშრომლების გათავისუფლებაზე ამახვილებს ყურადღებას. გარდა ამისა, დოკუმენტის თანახმად, ქვეყნის მაჩვენებლების შემცირებას ასევე შეუწყო ხელი ახალმა კანონმდებლობამ, რომელიც კომუნიკაციების კომისიას „მაუწყებელთა საქმიანობაში ჩარევის“ უფლებას ანიჭებს.

დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ „2020 წელი რთული იყო საქართველოში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით“. „ქვეყნის პლურალისტურ მედიაგარემოზე გავლენა იქონია პოლიტიკურმა პოლარიზაციამ და პარტიული აფილიაციის გავლენამ“, – ნათქვამია ანგარიშში, რომლის თანახმადაც, ტელეკომპანია „აჭარაზე“ განხორციელებულმა ზეწოლამ საფრთხე შეუქმნა მის დამოუკიდებლობას და გამოიწვია ფართომასშტაბიანი საკადრო ცვლილებები, ასევე შიში ხელისუფლების მიერ მაუწყებლის ხელში ჩაგდების თაობაზე“.

საქართველოს სასამართლო სისტემისა და მისი დამოუკიდებლობის ქულა 2.75-ზე უცვლელად დარჩა. მიუხედავად ამისა, ანგარიში აცხადებს, რომ „კრიზისი საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში 2020 წელს კიდევ უფრო გაძლიერდა“. დოკუმენტის თანახმად, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესში „პროცედურული გამჭვირვალობის ნაკლებობა“ და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში არსებული ხარვეზები „კვლავ უკიდურესად პრობლემურ საკითხად“ რჩება, მიუხედავად ხელისუფლების მიერ გატარებული რიგი რეფორმებისა.

ეროვნული დემოკრატიული მმართველობისა და ადგილობრივი დემოკრატიული მმართველობის ქულები კვლავ 2.75-ზე დარჩა. ადგილობრივ მმართველობასთან დაკავშირებით ანგარიშში ნათქვამია, რომ „ძალაუფლების კონცენტრაცია ცენტრალური ხელისუფლების ხელში ადგილობრივი თვითმმართველობების დამოუკიდებლობას კვლავ საფრთხეს უქმნიდა“. დოკუმენტის თანახმად, 2020-2025 წლების დეცენტრალიზაციის სტრატეგია მნიშვნელოვან შეზღუდვებს შეიცავს, მათ შორის, დამოუკიდებელი მუნიციპალური შემოსავლების დივერსიფიკაციისა და სახელმწიფო ან არარეგისტრირებული ქონების მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემის საკითების ბუნდოვანების გამო.

კორუფციის ქულა 3.50-ზე დარჩა. „კორუფცია კვლავ პრობლემად რჩებოდა საქართველოში 2020 წელს, რასაც კიდევ უფრო აღრმავებდა კოვიდ-19-ის კრიზისის მართვა, ასევე საარჩევნო კამპანია“, – ნათქვამია ანგარიშში.

სამოქალაქო საზოგადოების ქულა 4.25-ზე დარჩა. აღსანიშნავია რომ ეს საერთო ქულის ინდივიდუალური კრიტერიუმებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. აღნიშნავს რა, რომ „საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება 2020 წელს კვლავაც აქტიური და მრავალფეროვანი იყო“, დოკუმენტი ხაზს უსვამს, რომ „სექტორის ფინანსური მდგრადობა და საზოგადოებრივი იმიჯი მთავარ გამოწვევას წარმოადგენდა იმ ფონზე, როდესაც სოციალურ და პოლიტიკურ არენაზე სულ უფრო აქტიურდებოდნენ არალიბერალური ჯგუფები“.

ანგარიშის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, ისევე როგორც მათი ჩართულობა პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების რიგ სფეროებში, „მათ კვლავ არ აქვთ საკმარისი გავლენა ქვეყნის მიერ განხორციელებულ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე და ცვლილებებზე“.

გაგრძელება იქნება…

This post is also available in: English (ინგლისური)