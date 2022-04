Согласно исследованию Freedom House, демократия в Грузии ухудшается

Согласно ежегодному исследованию правозащитной организации Freedom House, уровень демократии в Грузии упал с 3,18 до 3,07 балла в 2021 году, в результате чего страна остается в категории «переходной власти или гибридного режима».

Ежегодное исследование «Государства на переходном этапе — 2022» было опубликовано 20 апреля и содержит обзор состояния демократического управления в 29 посткоммунистических странах Европы и Евразии за предыдущий год. Баллы представлены по шкале от 1 до 7, где 1 — самый низкий уровень демократического развития, а 7 — самый высокий.

Подсчет общего балла демократии производится по среднему показателю ряда категорий, в том числе: национальное демократическое управление, избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, центральное и местное правительство, судебная система и ее независимость, а также коррупция.

Показатель Грузии упал в трех категориях, а в остальных остался без изменений.

В частности, балл национального демократического управления снизился с 2,50 до 2,25, что было связано со срывом Соглашения от 19 апреля и обострением политического кризиса из-за действий правящей партии и оппозиции.

По заявлению организации, баллы гражданского общества также снизились с 4,25 до 4,00, что было обусловлено созданием такой среды для агрессивных ультраправых групп, которая привела к нападению на представителей «Тбилиси Прайда» и работников СМИ в июле 2021 года, которые освещали запланированный «Марш Достоинства».

Баллы судебной власти и ее независимости ухудшились с 2,75 до 2,50 из-за «бесконечного и усугубляющегося кризиса в судебной системе».

По данным организации, это в большей степени обусловлено политизированным рассмотрением дел представителей оппозиции и провалом властей в проведении реформ.

В исследовании критикуется однопартийное правление, что характерно для гибридных режимов.

Демократия в Грузии продолжает ухудшаться в течение последних шести лет. В исследованиях 2016 и 2017 годов этот показатель составлял 3,39. В 2018 году он снизился до 3,32, а в 2019 году — до 3,29. В 2020 году показатель демократии составлял 3,25, а в 2021 году — 3,18.

Для сравнения, показатели Грузии лучше, чем у ее соседей — Азербайджана (1,07), России (1,32) и Армении, чей балл увеличился с 2,96 до 3,04 в 2021 году.

Что касается Украины и Молдовы, то они опережают Грузию с 3,36 и 3,11 баллами.

