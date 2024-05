Freedom House требует ограничений на поездки и финансовых санкций против чиновников «Грузинской мечты»

Исполняющая обязанности директора международной правозащитной организации Freedom House Николь Бибинс Седака опубликовала заявление, в котором призвала власти Грузии отозвать законопроект об «иностранных агентах» из Парламента. Организация призывает правительства Евросоюза, Великобритании и США «ограничить растущие репрессии против грузинского народа». В заявлении также говорится, что высокопоставленные чиновники «Грузинской мечты» и члены их семей должны быть немедленно подвергнуты ограничениям на поездки и финансовым санкциям.

«Freedom House поддерживает грузинский народ, который систематически и подавляющим большинством поддерживает демократический путь страны… В случае принятия закон стигматизирует законную гражданскую активность и независимые СМИ и… поставит Грузию в ряды таких репрессивных режимов, как в России и Кыргызстан – автократий, которые сознательно работали с подобными мерами по разрушению гражданского общества – и будут существенно препятствовать усилиям Грузии в направлении вступления в Евросоюз», – говорится в заявлении.

Правозащитная группа осуждает «продолжающиеся репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов», включая использование водометов, слезоточивого газа, резиновых пуль и массовые аресты. «Мы глубоко обеспокоены угрозами и нападениями на грузинских правозащитников, журналистов, представителей оппозиции и членов их семей. Такого рода репрессии неприемлемы для любой страны, и особенно для страны-кандидата в Европейский Союз».

«Сейчас критический момент для демократического пути Грузии. Демократические правительства должны поддержать народ Грузии и дать четкий сигнал о том, что нынешние действия «Грузинской мечты» неприемлемы», — заявляют в организации.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)