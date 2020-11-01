Международные наблюдатели обнародовали предварительные заключения по парламентским выборам

Предварительные заключения четырех международных наблюдательных миссий критикуют ряд аспектов избирательного процесса, но несмотря на это, не ставят под сомнение справедливость парламентских выборов, проведенных в Грузии 31 октября.

«Выборы были конкурентными, и в целом фундаментальные свободы были соблюдены. Тем не менее, частые обвинения о давлении на избирателей и отсутствии четкой разграничивающей линии между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам всего процесса», — говорится в заявлении от 1 ноября.

Заявление было сделано по итогам совместной работы Миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской ассамблеи НАТО.

«Технические аспекты выборов были хорошо организованы», однако «доминирующее представительство правящей партии в избирательных комиссиях отрицательно сказалось на восприятии людьми беспристрастности и независимости членов комиссий, особенно на низком уровне», — говорится в заявлении.

Наблюдатели перечислили ряд проблем, которые необходимо решить, в том числе предполагаемое давление на избирателей, атмосферу запугивания за пределами избирательных участков, вопросы финансирования избирательных кампаний, неравное перераспределение зарегистрированных избирателей во вновь сформированных 30 мажоритарных совете округах и невыполнение рекомендаций БДИПЧ и Совета Европы.

Fundamental freedoms respected in #Georgia parliamentary elections, but confidence reduced by allegations of pressure and blurring of line between party & state, international observers say. Read our press release ➡️ https://t.co/BnGeQWFak3. pic.twitter.com/JlCnYHQAjy — OSCE/ODIHR (@osce_odihr) November 1, 2020

Оценки дипломатов

«Присутствие координаторов и партийных активистов около многих избирательных участков носило характер запугивания», — заявила руководитель наблюдательной миссии БДИПЧ Джиллиан Стирк, добавив, что конкурентная среда вчерашних выборов была подорвана частыми обвинениями о запугивании избирателей.

Выступая на совместной пресс-конференции, глава краткосрочной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Гжебреа Ходжа заявила, что обвинения в давлении на избирателей и отсутствии четкой грани между правящей партией и государством снизили доверие общественности в отношении некоторых аспектов всего процесса.

Глава парламентской делегации НАТО Осман Аскин Бак заявил, что фундаментальные соблюдались и основные процедуры выполнены, хотя, по его словам, выборы были «далеки от безупречных».

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс подчеркнула вопросы финансирования избирательной кампании и отметила, что в Грузии нет четких правил по этому вопросу, что негативно отражается на избирательном процессе. «Тратить столько денег на выборы в бедной стране — плохой знак для ваших граждан», — добавил он.

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