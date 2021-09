Согласно исследованию, выборы 2020 года повлияли на распространение Covid-19

Согласно результатам исследования, которые были опубликованы Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC Georgia), парламентские выборы 2020 года способствовали увеличению числа случаев заражения Covid-19 в стране в течение двух-трех месяцев.

В документе говорится, что выборы ассоциировались с новыми случаями смерти в количество от 1 240 до 1 447 и новыми случаями заражения в количестве от 100 000 до 140 000. Кроме того, это существенно способствовало тому, что Грузия стала одной из стран мира, где коронавирус был наиболее распространен в зимний период 2020-2021 гг.

В исследовании анализируется Ковид-статистика страны с апреля 2020 года по январь 2021 года и сравниваются тенденции с тремя синтетическими моделями, основанными на данных из стран, в которых выборы не проводились в тот же период.

Исследователи использовали также несколько других критериев, в том числе аналогичную численность населения и ВВП на душу населения в Грузии.

Документ призывает политиков обеспечить безопасность населения к местным выборам 2 октября. «Несмотря на то, что сегодня мир изменился, и все больше и больше грузин прививаются, в Грузии преобладают более заразный дельта штамм», — заявили в организации.

По состоянию на 21 сентября в стране подтверждено 598 396 случаев заражения Ковид-19 (без учета оккупированных территорий), из которых 565 773 инфицированных уже полностью выздоровели и 8 621 человек умерли. Процесс вакцинации был запущен в стране в марте 2021 года, и на данном этапе только 719 076 граждан прошли полную вакцинацию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)