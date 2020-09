Грузия в подробном докладе Freedom House

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала подробности о Грузии в соответствии с докладом «Государства на переходном этапе – 2020», где подчеркивается, что «за последние несколько лет Грузии не удалось консолидировать свои демократические структуры, поскольку основные вызовы либо были проигнорированы, либо еще больше обострились».

Согласно оценке предварительного исследования по докладу «Государства на переходном этапе — 2020», который был опубликован 6 мая, демократичность в целом в Грузии получила 3,25 балла, что ниже показателя 3,29 баллов в предыдущем году. Рейтинг выставляется по шкале от 1 до 7, где 1 — самый низкий уровень демократического развития, а 7 — самый высокий.

Общие баллы демократичности — это средний показатель рейтингов по различным категориям. Эти категории охватывают национальное управление, избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, местное управление, судебную систему и коррупцию. Согласно докладу за 2020 год, рейтинг судебной системы Грузии снизился с 3,00 в прошлом году до 2,75 в этом году, что привело к снижению общих баллов оценки демократии на 0,04.

В недавно опубликованном подробном докладе по Грузии описываются различные политические проблемы и основные недостатки, зафиксированные в течение 2019 года.

Согласно докладу, «поляризация и радикализация политики и медийного пространства стала новой нормой политической жизни Грузии. Число граждан, недовольных политикой правительства, растет, но они пока еще не нашли политического убежища и у слабых и разрозненных оппозиционных партий».

Разгон акций протеста в июне 2019 года Freedom House считает самым большим ударом по демократическому развитию Грузии, отмечая, что «протесты 20-21 июня четко продемонстрировали тесную связь между внешней политикой Грузии и внутриполитическими процессами». В организации считают, что попытка Грузинской мечты по нормализации отношений с Россией в 2019 году дала обратный эффект, что привело к протестам против Кремля.

В качестве основных недостатков 2019 года организация называет провал пропорциональной избирательной системы, политическую поляризацию, процесс назначения судей Верховного суда и несколько скандальных судебных дел, включая обвинения в отмывании денег против Мамуки Хазарадзе, бывшего председателя Наблюдательского совета TBC банка.

«С учетом предстоящих осенью парламентских выборов, 2020 год будет решающим для грузинской демократии. Если стране по-прежнему не удастся улучшить качество выборов, инерционный гибридный режим еще более усилится, что станет негативным признаком для европейских амбиций Грузии. Этот год также будет решающим для реформирования политического ландшафта», — говорится в заявлении.

Ниже приведены ключевые подробности из категорий, составляющих общий рейтинг демократичности.

Баллы судебной системы и ее независимости в 2019 году были снижены с 3,00 в предыдущем году до 2,75. Freedom House заявляет, что «в 2019 году в судебной системе Грузии преобладали скандальные судебные дела, насилие в отношении июньских демонстрантов со стороны полиции и политически нагруженный процесс отбора судей Верховного суда». Согласно докладу, обвинения в отмывании денег против бывших руководителей TBC банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также Автандила Церетели, отца директора телекомпании «Пирвели», «породили вопросы о независимости судебной системы и выявили явные доказательства существования избирательного правосудия». Freedom House считает, что вопросу о применении силы полицией во время июньских акций протесты не было уделено должного внимания. В качестве примера плохого обращения со стороны полиции организация также приводит пример смерти подростка Луки Сирадзе в результате попытки самоубийства.

Оценка национального демократического управления не изменилась и осталась на уровне 2,5. Организация отмечает, что политическая система Грузии «в 2019 году по-прежнему находилась под контролем неформального правления». В качестве главных событий года в докладе называются протесты 20-21 июня, разгон протестов полицией и «административное задержание 121 человека, которым не было предоставлено право на справедливое судебное разбирательство». Freedom House считает, что политическая оппозиция в Грузии все еще «слаба и не способна привлечь большинство оппозиционных избирателей». По заявлению организации, в результате избрания Саломе Зурабишвили на пост президента «пал последний оплот политической оппозиции», что отразилось на резком падении популярности президентской администрации.

Баллы избирательного процесса осталась на уровне 3,25, хотя организация отмечает, что «выборы в Грузии отмечены множеством недостатков, включая неравные условия, использование административного ресурса правящей партией, неравные денежные пожертвования и поляризованный медиа-ландшафт». В качестве главной проблемы в связи с выборами в 2019 году назван провал реформы по переходу к полностью пропорциональной избирательной системе.

Баллы гражданского общества осталась на уровне 4,25. Следует отметить, что это наивысший показатель из индивидуальных критериев общих баллов. Организация положительно оценивает гражданский сектор Грузии и заявляет, что грузинские организации в течение всего года продолжали активно работать. Однако в докладе говорится, что «как грузинские, так и международные НПО стали объектами критики и словесных нападок со стороны публичных лиц». В докладе подчеркивается заявление лидера Грузинской мечты Бидзины Иванишвили о том, что грузины ненавидят НПО и что американские организации, такие как ГДИ и МРИ, проводят предвзятые опросы общественного мнения, так как они поддерживают оппозицию.

Баллы независимых СМИ также осталась на уровне 3,75. В докладе медиа-ландшафт Грузии описывается как «разнообразный, но в то же время поляризованный, с предвзятой редакционной политикой в ​​основных СМИ». Согласно докладу, события на Общественном вещании Аджарии, «Рустави 2» и ТВ «Пирвели» считаются основными проблемами медиа-среды страны. Freedom House цитирует заявление грузинского неправительственного сектора об увольнении Натии Капанадзе с Телевидения Аджарии, как «продолжение негативной тенденции в стране, направленное на ухудшение медиа-среды, что усиливает подозрения о возможном вмешательстве (в СМИ)». Организация также отмечает, что смена владельцев «Рустави-2» и тот метод, как это было реализовано, являются частью более широкой тенденции ослабить критические голоса против правительства. Еще одна тема, связанная со СМИ, которая упоминается в докладе — это обвинения в адрес отца владельца телекомпании «Пирвели» Автандила Церетели в связи со скандалом с отмыванием денег 11-летней давности. Международная правозащитная организация отмечает, что, несмотря на отсутствие систематического насилия в отношении журналистов, «многие получили увечья во время противостояния полиции и протестующих 20 июня».

Баллы местного демократического управления остались на уровне 2,75. В докладе говорится, что, несмотря на множество успешных или неудачных моментов в реформе по децентрализации, «правительство Грузинской мечты инициировало ряд реформ, которые внесли положительные аспекты в централизованное управление страной».

Баллы борьбы с коррупцией осталась на уровне 3,50. В организации отмечают, что Грузия «остается чемпионом по борьбе с мелкой коррупцией в регионе, хотя коррупция на высоком уровне остается серьезным вызовом». Freedom House считает, что Грузинская мечта «не смогла взяться за борьбу с системной коррупцией, как ее предшественница».

