Грузия в докладе Freedom House о свободе в Интернета

Согласно докладу международной правозащитной организацией Freedom House о свободе Интернета, который был опубликован 14 октября, Грузия остается в списке «свободных» стран. По сравнению с прошлым годом баллы Грузии выросли на один пункт и достигли 76 баллов по 100-балльной шкале.

В докладе, который охватывает период с 1 июня 2019 года по 31 мая 2020 года, говорится, что «цифровая свобода в Грузии в целом соблюдается», но «в течение отчетного периода были выявлены вызовы, связанные с увеличением количества кибератак и манипулирования контентом».

«В Грузии проводятся регулярные и конкурентные выборы, и в 2012-2013 годах, во время смены правительства, демократическая траектория страны показала признаки улучшения. Однако в последние годы прогресс застопорился», — говорится в докладе. Согласно документу, хотя «показатели доступа к Интернету растут, но усилия правительства по расширению инфраструктуры Интернета приостановлены».

о свободе Интернета — это всесторонний обзор состояния свободы Интернета в 65 странах, который охватывает 87% пользователей Интернета в мире. Он показывает ежегодные темпы улучшения и ухудшения свободы Интернета. Страны оцениваются по 100-балльной шкале, где самый низкий балл – худший результат, а самый высокий – лучший результат.

Доклад, состоящий из трех частей, охватывает ситуацию в разных странах с точки зрения доступа в Интернет, установленных ограничений на контент и нарушений прав потребителей.

Препятствия в доступе в Интернет

С точки зрения препятствий в доступе в Интернет, текущая ситуация в Грузии по-прежнему оценивается на 19 баллов из 25 возможных. В докладе отмечается, что, несмотря на некоторые инфраструктурные препятствия, скорость доступа в Интернет и мобильного доступа в последние годы увеличилась, и доступ в Интернет в целом доступен. Однако «многие пользователи жаловались на низкое качество Интернета, особенно во время пандемии Ковид-19», а средняя скорость загрузки через фиксированный Интернет отстает от показателей других стран региона, включая Армению, Россию и Украину.

В докладе также подчеркивается обеспокоенность по поводу Силкнет и МагтиКом, которые контролируют три четверти рынка информации и коммуникаций, и отмечается, что «такая концентрация не оказала существенного влияния на ценопроизводство и услуги».

Отметив, что Комиссия по коммуникациям Грузии подверглась критике со стороны НПО за ее тесные связи с правящей партией, Freedom House заявила, что после отчетного периода комиссия инициировала внесение изменений в Закон об электронных коммуникациях, которые наделяют ее полномочиями назначать специального управляющего в компаниях, поставляющих услуги электронной коммуникации, для исполнения принятых ею же решений.

Ограничения на контент

Показатель Грузии в этой категории вырос на один балл и составил 31 балл из 35 возможных. В докладе отмечается, что «проблемное регулирование, которое регулировало недопустимый в Интернете контент, было отменено в течение отчетного периода, что сняло основное ограничение для онлайн-среды Грузии. Но с другой стороны, сообщения о неаутентичном использовании учетных записей в социальных сетях местными политическими акторами вызывают озабоченность по поводу загрязнения этой среды».

Организация также заявляет, что согласно последним докладам о прозрачности от Facebook, Google и Twitter, власти Грузии не требовали удаления какого-либо контента в течение отчетного периода.

В докладе также обсуждается удаление аккаунтов, групп и страниц, связанных с Грузинской мечтой и Национальным движением, в апреле 2020 и декабре 2019 года из-за «скоординированного неаутентичного поведения», а также о российских информационных кампаниях, мишенью которых является грузинская онлайн-аудитория.

«Правительство продолжало финансировать онлайн-СМИ, которые распространяли предвзятую информацию. Некоторые из них связаны с российскими властями и занимаются пропагандой антиевропейской и антиамериканской повестки дня», — говорится в документе.

Нарушение прав потребителей

У Грузии в этой категории по-прежнему 26 баллов из 40 возможных. В докладе говорится, что права потребителей хорошо защищены в Грузии, и отмечается, что в течение отчетного периода правовых преследований за онлайн-активность было меньше. Однако в документе также говорится, что «страна стала жертвой нескольких кибератак» и что существовала опасность того, что «спорные изменения предоставят широкие полномочия органу в структуре Службы государственной безопасности в сфере кибербезопасности».

Согласно докладу, кибератаки были важной проблемой в Грузии в отчетный период. В документе говорится о кибератаке в октябре 2019 года, которую, по версии следствия, осуществило российское «ГРУ». В документе также говорится о кибератаке на телекомпанию Пирвели в августе 2019 года.

В докладе также говорится, что в целом граждане Грузии могут свободно выражать свои мысли в Интернете.

Согласно документу, цифровые права в Грузии «защищены в конституционных и правовых рамках», но организация обеспокоена «ограниченной независимостью» судебной системы.

