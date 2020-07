Суд приговорил Георгия Руруа к 4 годам тюремного заключения

30 июля Тбилисский городской суд признал Георгия Руруа, одного из основателей телекомпании «Мтавари архи», виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении оружия, а также в неповиновении решению суда, и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

По По данным Публичного реестра, Георгий Руруа владеет 2,5% акций телекомпании «Мтавари архи». Соответствующее изменение было отражено в реестре 24 сентября 2019 г. Руруа приобрел пакет акций у акционера, владеющего 49%-ми за 2500 лари с условием инвестирования 250 тысяч долларов США.

По словам адвоката Георгия Руруа Дмитрия Садзаглишвили, несмотря на то что в деле не было никаких доказательств, сторона защиты ожидала этого решения судьи Валериана Бугианишвили, так как он является «исполнителем политических указаний». По его словам, адвокаты обжалуют решение Городского суда в вышестоящей инстанции.

«Мы также не доверяем Апелляционному суду, и мы уверены, что там нас встретят судьи, которые исполняют указания Бидзины Иванишвили. Обязанность стороны защиты — использовать любую возможность, независимо от того, насколько предвзятые и рабские судьи рассматривают дело Георгия Руруа», — сказал он журналистам.

Что касается стороны обвинения, прокуроры по этому делу сегодня не общались с представителями СМИ.

Георгий Руруа был задержан правоохранителями 18 ноября 2019 года. 20 ноября суд избрал ему предварительное заключение. Сам Руруа не признавал себя виновным и заявлял о сведении политических счетов в его отношении.

На протяжении всего этого времени его адвокаты и близкие говорили об абсурдности обвинения. По их утверждению, у Руруа не было оружия, и ему подбросили его во время задержания. Причиной этого, по их словам, была его связь с «Мтавари архи» и финансовая поддержка проходивших в прошлом году анти-оккупационных акций протеста в Тбилиси.

Оппозиционные политические партии также говорят о сведении политических счетов в отношении Георгия Руруа. Они заявляли, что освобождение Георгия Руруа вместе с Гиги Угулава и Ираклем Окруашвили было одним из предварительных условий соглашения, заключенного 8 марта между правящей командой и оппозицией. Из-за того, что Руруа оставался под стражей, они неоднократно обвинили власти в нарушении соглашения и также неоднократно призывали правящую команду освободить Руруа.

Грузинская мечта отвергает существование такого условия и говорит, что правящая команда не брала на себя обязательство освобождать конкретных лиц из заключения в обмен на Соглашение от 8 марта.

