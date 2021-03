Freedom House: Грузия остается «частично свободной» страной

Согласно ежегодному докладу Freedom House «Свобода в мире», показатель Грузии снизился на один балл. По 100-балльной шкале Грузия имеет 60 баллов (23 балла по политическим правам и 37 баллов по гражданским свободам), что немного меньше, чем в прошлом году (61 балл). Как и в предыдущие годы, Грузия остается среди «частично свободных» стран.

По заявлению правозащитной организации, «траектория демократического развития Грузии показала признаки улучшения в 2012-2013 годах, в период смены власти, но в последние годы произошло отступление».

В организации подчеркнули, что «олигархическое влияние» наблюдается в формировании политики и политических решений страны, а верховенство закона ограничивается политическими интересами.

«Свобода в мире» оценивает ситуацию с политическими правами и гражданскими свободами в 195 странах и на 15 территориях по 100-балльной шкале (100 баллов означают «абсолютно свободный»). Из 195 стран, оцененных в докладе за 2021 год, 82 были оценены как «свободные», 59 как «частично свободные» и 54 как «несвободные».

Политические права

При оценке парламентских выборов 31 октября 2020 года Freedom House указала на «существенные недостатки», в том числе «запугивание избирателей, злоупотребление административным ресурсом, подкуп избирателей, насилие в связи с выборами и предполагаемые несоответствия при подсчете голосов», что в итоге привело к бойкотированию оппозиционными партиями второго тура выборов и нового Парламента.

В отчете говорится, что избирательное законодательство Грузии «в целом справедливо», но преимущественное положение правящей партии в участковых избирательных комиссиях «осложнило процедуры, связанные с жалобами», а «короткие сроки подачи жалоб ухудшают качество выборов».

Согласно докладу, несмотря на то что относительно небольшим партиям было облегчено вхождение в парламент из-за пониженного в 2020 году избирательного барьера, но «раздробленность (партий) ограничивает их способность сформировать коалиции и получить власть».

По заявлению Freedom House, в Грузии существует «динамичная многопартийная система», в которой новые политические партии могут создаваться и функционировать без препятствий.

Однако однопартийная система правления, созданная с 2000-х годов, препятствовала развитию и стабильности конкурирующих групп.

В докладе также говорится, что Бидзина Иванишвили, «который не занимает никакой должности, но имеет значительное влияние на принятие решений как на исполнительном, так и на законодательном уровнях», ограничивает способность выборных официальных лиц «определять и реализовывать правительственную политику».

Организация заявляет, что «женщины и меньшинства, а также их интересы по-прежнему не представлены надлежащим образом на всех уровнях власти», несмотря на то, что в июне 2020 года Парламент утвердил механизм гендерных квот.

Отмечая, что эффективному применению антикоррупционного законодательства «препятствует недостаточная независимость правоохранительных и судебных органов», в докладе также говорится, что «все реже наблюдаются успешные дела против высокопоставленных официальных лиц, которые имеют хорошие отношения с руководством Грузинской мечты».

Кроме того, организация также акцентирует внимание на государственных контрактах по «Ковид-19» для бизнесменов, приближенных к правящей партии. Среди них – спонсор избирательной кампании президента Зурабишвили, подписавший с Министерством здравоохранения контракт на 1,3 миллиона долларов США. В организации отметили, что «еще один сторонник партии получил контракт на производство четырех миллионов масок для фонда Иванишвили».

Гражданские свободы

Freedom House назвал медиа-среду Грузии «плюралистической, но предвзятой».

В организации также напомнили об увольнении нескольких сотрудников Телевидения «Аджария» в марте-июле 2020 года после того, как правящая партия подвергла критике редакционную политику телеканала.

«В результате протеста несколько сотрудников все равно были восстановлены на работе», – заявили в правозащитной группе.

В докладе говорится, что, хотя Конституция Грузии гарантирует свободу вероисповедания, «она предоставляет особые привилегии Грузинской Православной Церкви». Согласно документу, ограничения на собрания в связи с коронавирусом не коснулись ГПЦ.

В докладе также отмечается, что «грузины в целом пользуются свободой выражения мнений», хотя НПО выражают озабоченность по поводу законов, которые предоставляют государственным структурам возможность «осуществлять слежку и сбор данных без надлежащего надзора».

«Право на свободу собраний часто защищено», – говорится в докладе, хотя «полиция иногда реагирует на демонстрации с применением чрезмерной силы». В документе в качестве примера приводится использование водомётов против «мирных демонстрантов», собравшихся перед зданием ЦИК после парламентских выборов.

Что касается верховенства закона, организация заявляет, что, несмотря на продолжающиеся судебные реформы, «вмешательство исполнительной и законодательной ветвей власти в работу судебной системы», а также «отсутствие прозрачности и профессионализма вокруг судебного процесса» остаются серьезными проблемами.

«Несколько противников правительства были привлечены к уголовной ответственности в последние годы, что было сочтено избирательными или политически мотивированными действиями», – говорится в докладе Freedom House.

Что касается ограничений, введенных правительством в связи с пандемией, организация заявила, что эти ограничения в значительной степени пропорциональны существующей угрозе.

Оккупированные регионы Грузии

В исследовании Freedom House оккупированные Абхазия и Цхинвальский регион попадают в категорию «территорий». Как и в прошлом году в категории политических прав с 17 баллами и в категории гражданских свобод с 23 баллами, Абхазия получила статус «частично свободной» территории. Цхинвальский регион относится к категории «несвободных» территорий. У него по-прежнему 2 балла в категории политических прав и 8 баллов в категории гражданских свобод.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)