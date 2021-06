Депутаты «ЕНД – Сила в единстве» приступили к парламентской деятельности

После семимесячного бойкота депутаты от избирательного блока «ЕНД – Сила в единстве» 8 июня вошли в законодательный орган и заняли депутатские места в Парламенте.

Вошедшие в Парламент депутаты законодательного сегодня должны были присутствовать на рассмотрении законопроекта об амнистии во втором чтении. Однако в Парламент они прибыли во второй половине дня, во время перерыва, когда правящая партия уже отложила обсуждение вопроса на заседании именно из-за их отсутствия.

Депутаты от оппозиции заняли свои места в зале пленарных заседаний после перерыва. Председатель ЕНД Ника Мелия планировал также выступить сегодня в Парламенте, но не смог, поскольку председатель Парламента Каха Кучава завершил заседание вскоре после его возобновления.

Депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе заявила, что Грузинская мечта испугалась заявлений оппозиционных депутатов. «Они не хотели видеть здесь Национальное движение», – сказала она. «Завтра тоже будет заседание, и послезавтра будет, и когда оно будет, комитете или на парламентском заседании, им придется нас выслушивать», – сказала Деканоидзе.

По его словам, помимо законопроекта об амнистии сегодня также было запланировано соушание пакета законодательных изменений во втором чтении, который касался прекращения государственного финансирования для партий, находящихся в режиме бойкота.

Депутат Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что у правящей партии заранее не было информации о том, что Ника Мелия планировал выступить в Парламенте. «Если они хотели политических заявлений, политические заявления начинаются каждый вторник в 12 часов», – заявил он, добавив, что «у Парламента есть своя повестка дня».

Решение о прохождении в Парламент было принято Единым национальным движением 30 мая на фоне того, что большинство оппозиционных партий, преодолевших 1-процентный барьер на парламентских выборах 2020 года, уже прошли в законодательный орган. Однако ЕНД не подписывает Соглашения от 19 апреля и в качестве причины ссылается на пункт об амнистии в соглашении.

Вместе с Национальным движением сегодня в Парламент также вошла председатель партии «Закон и правосудие» Тако Чарквиани, в результате чего количество депутатов в парламенте увеличилось до 148. Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и основатель движения «Пора» Элене Хоштария до этого времени отказываются баллотироваться в Парламент.

