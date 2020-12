ЦИК подвела итоги парламентских выборов в Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии на заседании 3 декабря подвела окончательные итоги парламентских выборов, прошедших 31 октября.

Согласно итоговому протоколу ЦИК, общее количество избирателей на выборах составило 3 511 853 человека, а явка на пропорциональных выборах составила 1 992 891 человек.

По окончательным данным ЦИК, всего 9 субъектов преодолели избирательный барьер на парламентских выборах. Ниже приводится количество голосов и мест в парламенте, полученных победившими партиями и блоками по пропорциональной части выборов:

Грузинская мечта — Демократическая Грузия – 48,22% (928 004 голоса) – 60 мандатов;

Блок «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция Сила в единстве – 27,18% (523 127 голосов) — 36 мандатов;

Бакрадзе, Угулава, Бокерия — Европейская Грузия — Движение за свободу – 3,79% (72 986 голосов) — 5 мандатов;

Лело — Мамука Хазарадзе – 3,15% (60 712 голосов) — 4 мандата;

Блок Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели – 3,15% (60 671 голос) — 4 мандата;

Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили — Альянс патриотов Грузии – 3,14% (60 480 голосов) — 4 мандата;

Гирчи – 2,89% (55 598 голосов) — 4 мандата;

Алеко Элисашвили — Граждане – 1,33% (25 508 голосов) — 2 мандата;

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия Грузии — 1,00% (19 314 голосов) — 1 мандат.

Что касается выборов по мажоритарной системе, то все 30 одномандатных округов выиграла правящая команда. Кандидаты Грузинской мечты победили в первом же туре выборов в 13 округах, а во втором туре в 17 округах, который проходил на фоне бойкота оппозиции, победили также кандидаты Грузинской мечты. Соответственно, Грузинская мечта будет представлена ​​в новом Парламенте 90 депутатами.

Примечательно, что все восемь оппозиционных партий, которые преодолели на выборах 1% -ный барьер, не признают результаты выборов и не намерены входить в новый Парламент. Оппозиция требует назначения новых выборов, отставки председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождения всех «политзаключенных».

Оппозиция уже провела ряд митингов по всей стране с этими требованиями. Чтобы разрядить политический кризис в стране, между правящей командой и оппозицией начался диалог при посредничестве послов США и ЕС в Грузии. Две встречи между ними закончились безрезультатно. Планируется еще один раунд переговоров.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)