Известны предварительные итоги выборов в Верховный Совет Аджарии

Верховная избирательная комиссия Автономной Республики Аджария (ВИК) объявила предварительные результаты выборов в Верховный совет Аджарии, которые прошли 31 октября параллельно с парламентскими выборами в Грузии.

По данным ВИК Аджарии, на выборах 31 октября только два политических субъекта — Грузинская мечта и Единое национальное движение — преодолели 5-процентный барьер. Они получили 45,86% и 33,95% голосов, соответственно.

Что касается результатов по трем одномандатным округам, то здесь в одном из округов правящая команда победила в первом же туре, а в двух других – пройдет второй тур. Во второй тур вышли кандидаты Грузинской мечты и блока «ЕНД – Сила в единстве».

Сегодня же стало известно, что ЕНД – Сила в единстве не признает результаты выборов и отказывается от завоеванных 6 мандатов в Верховном совете Аджарии.

Предварительные результаты мажоритарных выборов Верховного Совета Аджарии выглядят следующим образом:

# 28 Батуми

Тите Арошидзе — Грузинская мечта — 41,85%;

Георгий Киртадзе — ЕНД – Сила в единстве — 34,43%.

# 29 Кобулетский муниципалитет и административная единица Махинджаури муниципалитета Хелвачаури

Цотне Ананидзе — Грузинская мечта — 50,05%;

Эльгуджа Багратиони — ЕНД – Сила в единстве — 36,6.

# 30 Муниципалитеты Хелвачаури (кроме административной единицы Махинджаури), Кеда, Шуахеви и Хуло

Придон Путкарадзе — Грузинская мечта — 48,93%;

Гия Абуладзе — ЕНД – Сила в единстве — 31,81%.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)