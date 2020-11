Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет на фоне бойкота оппозиции

21 ноября в Грузии ровно в 08:00, на фоне бойкота оппозиции, откроются избирательные участки для второго тура парламентских выборов в 17 мажоритарных округах.

По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, ко второму туре выборов зарегистрированы 2 140 210 избирателей.

Для второго тура Центральная избирательная комиссия утвердила также специальные списки избирателей, в которые вошли 4 095 избирателей, в том числе, находящихся в стационарных лечебных учреждениях, а также в карантине и самоизоляции. По данным ЦИК, переносной урной для голосования воспользуются 985 избирателей.

На парламентских выборах 31 октября в 13 мажоритарных округах кандидаты правящей Грузинской мечты победили в первом же туре. В оставшихся 17 округах должны встретиться два кандидата с наилучшими результатами, и победителем будет объявлен кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Во втором туре оппонентами кандидатов Грузинской мечты являются кандидаты от Национального движения, Европейской Грузии, Гирчи, Лейбористской партии и партии Граждане. Кандидаты от оппозиции уже заявили, что не будут участвовать во втором туре выборов, хотя по закону их имена все равно будут занесены в бюллетенях.

Второй тур мажоритарных выборов пройдет в Тбилиси в следующих одномандатных округах: Мтацминдинский район, Вакийский район, Сабурталинский район, Исанский, Самгорский район, Дидубийский район, Надзаладевский район и Глданский район. За пределами Тбилиси второй тур выборов пройдет – округе муниципалитетов Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги; В округе муниципалитетов Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи; В округе муниципалитета Рустави; В округе муниципалитетов Хашури и Карели; В округе муниципалитетов Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати; В округе муниципалитета Кутаиси; В округе муниципалитета Зугдиди; В округе муниципалитета Батуми; В округе муниципалитетов Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло. 21 ноября состоится второй тур внеочередных выборов мэра Кутаиси. Во второй тур вышли кандидаты Грузинской мечты и Национального движения — Иосеб Хахалеишвили и Григол Шушания.

Согласно принятым недавно поправкам, Парламент из 150 депутатов должен быть укомплектован 120 депутатами, избранными по пропорциональной системе, и 30 депутатами — избранными по мажоритарной системе.

На данный момент у Грузинской мечты уже есть 74 мандата, и ей нужно победить только в 2 мажоритарных округах, чтобы получить простое большинство из 76 депутатов в новом Парламенте.

Восемь оппозиционных партий, преодолевших 1% -ный барьер на выборах 31 октября, не признают результаты выборов, отказываются входить в Парламент и не планируют участвовать в завтрашних выборах.

Диалог между оппозицией и правящей командой с целью разрядки политического кризиса начался 12 ноября при посредничестве послов США и ЕС в Грузии. Второй раунд переговоров прошел 14 ноября. 20 ноября послы индивидуально встретились с лидерами оппозиционных политических партий.

Подробно об избирательных процессах читайте по этой ссылке

